Première édition à 24 équipes, cette 32e édition de la CAN se voit ajouter un tour supplémentaire par l’intermédiaire des 8es de finales. Le calendrier et le tirage au sort de cette phase supplémentaire permet aux deux premiers de chaque groupe, mais aussi aux quatre meilleurs troisièmes, de faire partie du top 16 de la compétition. Ainsi, les premiers de chaque groupe sont assurées de jouer un des quatre meilleurs troisième lors de ces huitièmes. A l’issue de la seconde journée, l’Algérie est assurée de la première place du groupe C. Ce classement lui permettra d’éviter de tomber sur un gros morceau en affrontant le meilleur troisième du groupe A, B ou F. Les probables adversaires des Verts en tant que meilleur troisième des groupes en question seront l’Ouganda, le Zimbabwe ou le RDC du groupe A, Si le meilleur troisième ne se trouve pas dans le groupe A, alors les Verts seront opposés au meilleur troisième du groupe B : la Guinée, le Burundi ou le Madagascar, et enfin le Bénin, la Guinée-Bissau, le Cameroun et le Ghana si les groupes A et B n’ont aucun des quatre meilleurs troisièmes. Le Zimbabwe est actuellement troisième du groupe A avec 1 point. Dans le groupe B, c’est la Guinée qui occupe cette position avec 1 point également. Dans le groupe F, la deuxième journée devrait permettre d’être plus avancé sur la possible identité du troisième où aujourd’hui les matchs opposeront le Ghana au Cameroun et le Bénin à la Guinée-Bissau. Prudence, donc, et patience pour les matchs de ces prochains jours, notamment dans le groupe F où les prestations du Ghana et du Cameroun devront être suivies à la plus grande attention. L’Algérie jouera son match des 8es de finale le dimanche 7 juillet prochain à 20h.