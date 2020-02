La direction technique nationale affirme avoir noté « avec étonnement et regret que certaines personnes, apparemment malintentionnées , continuent à dénigrer et à tromper l’opinion » en affirmant que les stages de formation à la Licence CAF sont bloqués par la DTN.

Or, il a été rappelé à maintes reprises que le processus de formation a été complètement repris par la CAF et que la FAF devait, au même titre que les autres associations du continent, pour s’inscrire dans la nouvelle démarche de cette dernière.

La DTN rappelle avoir publié un communiqué, le 20 septembre dernier, où la DTN portait à la connaissance des candidats aux stages de formation à la licence CAF, que la CAF a levé le gel concernant ce cursus de formation. A ce propos, la FAF vient de signer, le 15 septembre 2019, la Convention CAF Coaching. Cette nouvelle procédure, met fin au système des équivalences et privilégie le mode formation avec l’organisation, par la CAF, de plusieurs opérations pour encadrer à l’avenir les stages de formation. La DTN devait informer sur la suite à donner à cette nouvelle démarche et sur les conditions d’éligibilité aux stages de formation à la licence CAF, une fois reçu l’accord final de la CAF. A ce titre, la FAF a reçu le 21 janvier 2020 un courrier de la CAF signé par son SG, indiquant qu’un atelier pour les directeurs techniques des associations membres sera organisé à Rabat, Maroc, du 15 au 17 février 2020. Chaque DTN doit préparer le rapport technique pour 2019 et le rapport d’activités pour 2020 de son Association membre pour les présenter pendant l’atelier au Maroc.

« Ceci étant rappelé, la FAF et la DTN n’ont aucun intérêt à bloquer ou retarder la formation des cadres et techniciens algériens ; bien au contraire elles n’ont cessé de solliciter la CAF pour non seulement lever le gel qui affectait ce volet formation, mais d’accélérer la démarche pour reprendre les cours dans les meilleurs délais », indique la DTN. La FAF et la DTN espèrent qu’à l’issue de l’atelier de Rabat, le cursus de formation reprendra de nouveau afin de faire bénéficier l’encadrement national d’une formation de qualité et afin que cessent les faux procès d’intention qu’affectionnent certains.