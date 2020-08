Des résultats de la première journée de la réunion du Bureau fédéral, lundi dernier, il ressort que celle-ci a été consacrée aux rapports des différentes Ligues de football, à commencer par la Ligue nationale de football amateur (LNFA) et la Ligue inter régions de football (LIRF). Ainsi, les présidents Ali Malek (LNFA) et Youcef Benmedjber (LIRF) ont présenté chacun la situation des championnats de leurs ligues respectives, où ils se sont attardés sur les cas qui ont nécessité des arbitrages pour départager certaines équipes, dont le classement ex aequo a nécessité le recours à l'application de certains articles de la réglementation ou bien le cas échéant, au recours à l'indice des points récoltés sur le nombre de matchs disputés. Ali Malek a, alors, présenté un projet pour la Ligue 2 avec deux groupes de 18 clubs chacun, qui devait en principe être validé, hier, après la réunion avec les présidents des Ligues régionales (dans la matinée) et celle (dans l'après-midi) avec les présidents des clubs se considérant lésés par les règles de départage appliquées. N'empêche qu'une chose est sûre: le BF a décidé de donner délégation aux actuels présidents de Ligues nationales pour gérer lesdites ligues jusqu'au renouvellement de leurs mandats (AGE). Concernant les clubs professionnels évoluant désormais en Ligue 2 amateur, ces derniers ont la possibilité de garder leur licence Pro pour une durée de 2 ans, en attendant de retrouver leur statut d'amateur. Quant aux clubs amateurs, ils ne peuvent en aucun cas prétendre au statut professionnel, tant qu'ils évolueront en Ligue 2. Pour ce qui est des clubs qui accéderont en Ligue 1 professionnelle, ils devront répondre aux exigences du cahier des charges de la licence professionnelle, dont la création d'une SSPA au cas où, entre-temps, ils auraient liquidé l'ancienne société. Et là, le BF a décidé également l'engagement de la FAF à accompagner les clubs à redevenir amateur, de même qu'elle veillera à ce que des clubs puissent garder temporairement leur statut de professionnel comme le permettent les lois de la FIFA. De son côté, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, a appuyé les décisions prises par le dernier BF, dont l'arrêt définitif de la saison

2019-2020 et le choix de l'option 3 consacrant les lauréats, les clubs qui accèdent, sans relégation, suite à la consultation écrite initiée par la FAF. De plus, il a évoqué la préparation d'une cérémonie pour la remise des trophées aux clubs déclarés champions 2019-2020, en l'occurrence le CR Belouizdad (Ligue 1) et l'O Médéa (Ligue 2). D'autre part et en l'absence d'un sponsor pour les championnats des Ligues 1 et 2, la LFP a sollicité l'aide de la FAF pour l'attribution d'une prime pour les deux clubs consacrés.

La FAF indique alors qu'elle va étudier la faisabilité de ce projet. Par ailleurs, la FAF informe qu'un planning va être mis en place dans les prochains jours pour organiser des réunions régionales avec les clubs professionnels et les représentants des joueurs (capitaines d'équipe), en présence de Youcef Hamouda, président de la CNRL et éventuellement les présidents de Ligues, afin de solutionner les problèmes de litiges nés de la situation pandémique. Enfin, il y a lieu de noter la mise en place, au niveau de la LFP, d'un logiciel pour gérer les dossiers administratifs des jeunes catégories (U13, U15, U17 et U19) et des entraîneurs, ce qui permettra à la Ligue et aux clubs d'éviter de nombreux problèmes vécus par le passé. D'autres sujets ont été abordés lors de la réunion de lundi dernier, dont celui relatif au football féminin. De son côté, le secrétaire général, Mohamed SAAD, a informé que la FIFA est sur le point de verser le montant de 500 000 dollars comme aide pour le football féminin, aide qui doit être consacrée selon un programme bien défini et chapitré. Quant au futsal, un nouveau système de compétition a été finalisé et n'attend qu'à être validé lors de la prochaine assemblée générale.

Il y a eu également la présentation de Abdelkrim Bnaouda, DTN-adjoint, et Sarah Tabani, chef de département des projets de la FAF, du projet FAF School pour l'initiation des jeunes U6 à U12 au football. Ce nouveau label FAF a été validé à l'unanimité des membres présents. Enfin, il y a eu également la présentation détaillée de la feuille de match électronique avec offre financière. Reste donc à attendre les décisions qui seront prises par les membres du BF qui étaient en réunion hier, au moment où on mettait sous presse.