En guise des préparatifs pour les Jeux méditerranéens 2022, le Comité d'organisation de cet événement pourrait parrainer 12 épreuves nationales et internationales programmées pour l'année en cours à Oran. Ces activités ont été proposées comme des «tests events». Parmi les compétitions proposées, l'on trouve le Championnat arabe des clubs de handball, cette rencontre d'envergure devrait être organisée par l'ES Arzew au mois d'octobre prochain. Elle est en attente d'être avalisée par l'Union arabe de la discipline. En attendant son quitus officiel, cette instance arabe a donné son accord de principe au club oranais. Plusieurs autres rencontres sportives sont proposées. Il s'agit essentiellement des Championnats nationaux, des coupes d'Algérie de judo, karaté et taekwondo. Ces activités sont programmées pour le mois de juin de l'année en cours. Elles se tiendront au niveau de la salle omnisports de Gdyel à l'est d'Oran. Elles font également partie des événements devant servir de tests de préparation pour la 19e édition des JM prévue à Oran l'été 2022, tout comme la coupe d'Algérie de water-polo en juillet. La liste communiquée par le président de la Commission sportive, Yacine Arab, concerne aussi le semi-marathon (circuit) en octobre, une épreuve qui sera précédée en septembre par la coupe d'Afrique de cyclisme (seniors) et le championnat d'Algérie d'escrime en juin et juillet prochains. Le championnat d'Afrique d'athlétisme (seniors) garçons et filles, prévu au nouveau stade d'Oran du 1er au 5 juin, fait également partie des événements majeurs qui seront considérés comme une répétition générale avant les JM que l'Algérie organise pour la deuxième fois de son histoire. Les Jeux méditerranéens d'Oran se dérouleront entre le 25 juin et le 5 juillet 2022, a annoncé récemment le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Prévue initialement durant l'été 2021, cette 19e édition a été décalée d'une année en raison de la pandémie de Covid-19. «Le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) sont convenus des nouvelles dates pour l'organisation de la 19ème édition des Jeux méditerranéens d'Oran en 2022, qui auront lieu du 25 juin au 5 juillet 2022», a indiqué le MJS sur sa page Facebook. «La date de la cérémonie de clôture des JM coïncidera ainsi avec la commémoration du 60e anniversaire de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse», ajoute la même source. Pour rappel, le MJS, Sid Ali Khaldi, a confirmé, le 31 mars dernier, le report d'une année des JM. En effet, l'ajournement du plus important rendez-vous sportif dans le Bassin méditerranéen était devenu plus qu'une évidence, notamment, après le report des jeux Olympiques de Tokyo (Japon) d'une année également et pour les mêmes raisons.