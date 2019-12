La réunion du Bureau fédéral, qui devait se tenir mardi dernier, au Centre national technique (CNT) a été décalée, suite au décès, la veille, du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah. Depuis, aucune date n'a été avancée pour la tenue de cette réunion mensuelle statutaire, au cours de laquelle, les responsables des clubs attendent, entre autres, la réponse à leur demande de revoir à la hausse le nombre de nouvelles licences pour le mercato d'hiver. Certains estiment que cette demande des clubs risque de ne pas avoir une suite favorable. Au même moment, d'autres, pensent que la FAF aurait fait exprès de ne point reprogrammer cette réunion parce qu'elle est contre cette idée et ne veut pas le déclarer ouvertement. Ceci bien entendu en sachant que la proposition de revoir ce nombre devait être proposée par la Ligue de football professionnel (LFP) lors de cette réunion du Bureau fédéral pour que ce dernier la valide. Or, si la première idée pourrait, certes, être valable, car les membres du BF peuvent et ont surtout le droit de refuser une telle proposition, la seconde n'est vraiment pas juste et constitue une véritable rumeur sans fondement. Car, il faut juste savoir qu'une réunion régulière du BF serait bel et bien convoquée et ce dossier de l'augmentation du nombre de recours est un véritable piège qu'il faudrait bel et bien éviter. Mais pas au point d'annuler une réunion statutaire mensuelle. Reste à savoir quelle serait la réponse des membres du BF pour cette proposition, qui, d'ailleurs, n'est au fait qu'une remise de celle de la saison dernière. De plus, il est très important de rappeler cette phrase clé, faite exactement par le président de la Ligue de football, Medouar qui a promis d'aider les clubs pour cette revendication en déclarant paradoxalement: «Je ne comprends pas comment des clubs veulent recruter alors qu'ils sont endettés?.» Ce qui est en soi une réponse bien négative à une telle proposition. Et là, on estime qu'il est très important de rappeler la décision de ces mêmes membres du Bureau fédéral à la même proposition faite la saison passée et qui a été traitée lors de la réunion du 28 novembre 2018. Les clubs avaient demandé à ce que le nombre de nouvelles licences soit augmenté de 3 à 5, et, finalement, le Bureau fédéral a fini par en accorder 4 pour les clubs non-endettés. Ainsi, il n'est pas exclu que cela en soit de même cette fois-ci, avec quelques modifications, selon les circonstances et l'actualité en cette période.