Le Bureau fédéral a validé le report du derby algérois entre l’USMA et le MCA, comptant pour la 19e journée du championnat de Ligue 1, suite à la décision de la LFP, et ce, sur demande des autorités publiques pour des raisons organisationnelles et sécuritaires. Le BF a pris, aussi, acte de la décision de la Ligue de ne pas reporter la 20e journée de la Ligue 2, qui a eu lieu hier, suite à la demande des clubs de cette division. Les membres du BF ont, aussi, validé le projet de faire diffuser les finales de la coupe d’Algérie, prévues les 4, 5 et 6 avril 2020 à Ouargla, par une chaîne de télévision privée algérienne. Autre point validé, celui de la demande de la Chambre nationale de résolution des litiges (Cnrl) transmise à la DTN pour la délivrance d’une dérogation d’obtention de licence d’une durée de 15 jours pour l’entraîneur du MC Alger, Nabil Neghiz. Les membres du BF ont pris acte avec beaucoup de satisfaction de la baisse très sensible des dettes des clubs professionnels qui, mis à part l’USMBA, faisant toujours face à une situation bien compliquée, ont consenti d’énormes efforts pour atténuer ce chapitre qui a longtemps pesé sur leur fonctionnement. Ils encouragent les joueurs professionnels en activité à la création d’un syndicat afin de prendre en charge leurs préoccupations socioprofessionnelles, et la FAF s’engage à accompagner ce projet. La commission médicale de la FAF a noté, pour sa part, avec satisfaction que la problématique de l’anémie des joueurs a été sérieusement prise en charge par les médecins des clubs et le médecin de la LFP, à travers un suivi régulier et régulier, ainsi qu’une prise en charge diligente des cas constatés. Sur un autre volet, les membres réunis ont dénoncé avec vigueur les cas de violence constatés dans certains stades au niveau des rencontres de championnats amateurs, et appellent à l’application stricte de la réglementation par l’ensemble des responsables et des acteurs. En outre, le BF a demandé au SG de la FAF de transmettre une circulaire invitant les clubs de Futsal à recruter des entraîneurs formés dans cette discipline et ne plus recourir à d’autres, comme les entraîneurs des U17. dans le même sillage. Le BF annonce l’ouverture de la première école de formation des arbitres de Futsal.