Malgré de nombreuses critiques depuis l’intervention de Gianni Infantino à Rabat au Maroc, la CAF a plutôt bien pris les nombreuses propositions du président de la FIFA. A l’instar de Mouad Hajji, secrétaire général de la CAF, répondant aux questions de journalistes sur le sujet. « Ces propositions seront analysées et discutées, si l’idée est adoptée, elle sera exécutée, si des remarques sont formulées, elles seront prises en compte pour modifier ces propositions. Ce que je peux vous assurer aujourd’hui, c’est qu’on ne peut pas rester dans le statu quo. On a l’obligation de réfléchir pour demain» , confie-t-il. «Ça peut être des réflexions qui mènent à certaines résolutions importantes. Il ne faut s’interdire aucune piste de réflexion, car le souci majeur de tous les acteurs de la FIFA et de la CAF est de développer le football africain dans ses aspects sportif et financier», ajoute le Marocain. Entre autres propositions d’Infantino, un passage de la CAN chaque 4 ans.