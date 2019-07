Les boxeurs de la ligue d’Alger ont remporté la coupe d’Algérie de boxe seniors (messieurs) à l’issue des finales de la compétition disputées à la salle OMS d’Eucalyptus (Alger). Les pugilistes de la Ligue d’Alger ont dominé les épreuves de cette compétition, en décrochant 5 médailles d’or, devant la Protection civile (1), Béjaïa (1), Chlef (1), Aïn Defla et Djelfa (1). Cette compétition a été organisée par la Fédération algérienne de boxe (FAB), en collaboration avec la ligue d’Alger et la direction de la jeunesse des sports de la wilaya, avec la participation de 90 boxeurs représentant 23 ligues de wilayas, la Protection civile et la sélection militaire. Selon le directeur technique national (DTN), Mourad Meziane, cette compétition a été d’un niveau technique et physique « acceptable », ayant permis à certains boxeurs de montrer des capacités prometteuses, mais aussi de détecter de nouvelles jeunes pugilistes talentueux susceptibles de renforcer la sélection nationale.