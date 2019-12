La Premier League est balayée par un ouragan rouge. En s’imposant chez son dauphin Leicester (4-0) jeudi soir, Liverpool a confirmé son état de grâce. Dans un championnat anglais réputé pour son niveau particulièrement relevé, personne ne semble en mesure de stopper les Reds cette saison. Avec un match en moins, Liverpool possède 13 points d’avance sur Leicester en tête du classement. Si Manchester City pouvait réduire l’écart à 11 points, en cas de succès à Wolverhampton dans la soirée d’hier, c’est un véritable gouffre qui sépare le club de Mersey de ses rivaux. Ce qu’il est en train de réaliser dans un championnat comme la Premier League est tout bonnement exceptionnel.

17 victoires et 1 nul en 18 rencontres cette saison, c’est impressionnant. Mais il y a encore plus époustouflant : les Reds n’ont plus perdu en championnat depuis le 3 janvier dernier, soit bientôt un an ! «Ce qu’ils font est juste anormal, juge Henry dans des propos relayés par RMC. Ils sont inarrêtables.

Ce qu’ils font en ce moment est effrayant.» «Il (Klopp) ne l’avouera jamais et ne le dira pas à son équipe car ils sont en mission pour gagner le titre. (...) Ils s’arrêteront au soir de la 38e journée quand l’arbitre aura sifflé la fin du match», poursuit l’ancien attaquant d’Arsenal.

En effet, Jürgen Klopp refuse de s’enflammer, malgré l’avance de son équipe en tête du classement. «Le titre est-il déjà dans la poche ? Je n’en ai vraiment rien à faire» , a lancé le technicien allemand dans des propos relayés par L’Equipe. «Je suis très doué pour faire la fête, mes amis vous le diront, mais je ne veux jamais faire la fête sans raison. S’il y a quelque chose à célébrer, je vous le dirai.

En attendant, on continue à travailler» , a indiqué Klopp. Ne comptez donc pas sur une décompression des Reds durant la seconde partie de saison. En tout cas, leur entraîneur fait tout pour. Après avoir décroché les titres de champion d’Europe puis de Champion du monde des clubs en 2019, Liverpool marche seul vers un titre national.