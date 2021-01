Rien ne va plus à Liverpool. Après avoir abandonné quatre points lors de ses deux dernières sorties, le champion d'Angleterre s'est manqué, lundi, lors d'un déplacement à Sant-Mary. Contre l'équipe locale de Southampton, la formation de Jurgen Klopp a essuyé son deuxième revers de la saison (0-1). Un faux pas qui pourrait la faire chuter du sommet de la PL. Les Merseysiders ont pris un but dès la 2e minute et ils ont été incapables d'y rétorquer. Et c'est un de leurs anciens joueurs qui les a mis dos au mur, en l'occurrence Danny Ings. L'international anglais a trompé Alisson d'une magnifique frappe lobée, suite à une intervention manquée de Trent Alexander-Arnold. Liverpool avait tout le temps ensuite pour recoller à la marque, mais il n'y est pas parvenu. S'ils veulent conserver leur titre de cham-pion, les Reds ont tout intérêt à vite se ressaisir. La chance qu'ils ont c'est qu'ils affrontent leur dauphin et rival pour le titre lors de la prochaine

(17 janvier), en l'occurrence Manchester United. Un rendez-vous à ne surtout pas rater sous peine de devoir abandonner le trône national.