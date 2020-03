Coup de tonnerre samedi en Angleterre ! Intouchable leader de la Premier League, Liverpool s’est effondré sur le terrain de l’avant-dernier, Watford (0-3), à l’occasion de la 28e journée. Après 26 victoires et un nul, il s’agit de la première défaite en championnat pour les Reds cette saison. Et le pire est que celle-ci est entièrement méritée…Pas inspiré offensivement et apathique en défense, le champion d’Europe en titre a été sérieusement bousculé par des Hornets déchaînés, à l’image de l’ancien Rennais Ismaïla Sarr. En l’espace de 6 minutes, le Sénégalais s’est offert un doublé au retour des vestiaires (54’, 60’) pour punir les errements de la défense de Liverpool. Puis il a profité d’une erreur de Trent Alexander-Arnold pour offrir le 3e but à Troy Deeney (72’).

Malgré le poteau trouvé par Adam Lallana, le club de la Mersey ne méritait pas mieux samedi. Autant le dire tout de suite, ce revers ne changera absolument rien dans la course au titre puisqu’à 10 journées du terme, les Reds conservent 22 points d’avance sur leur dauphin, Manchester City, qui compte un match en moins. En revanche, cette défaite va priver la bande à Jürgen Klopp de plusieurs records. Premièrement, Liverpool, qui restait sur 18 victoires de rang en championnat, ne deviendra pas la première équipe de Premier League à réussir la passe de 19. Elle n’égalera pas non plus la performance des Invincibles d’Arsenal, restés invaincus tout au long de la saison 2003-2004 en championnat. Enfin, on rappellera que le champion d’Europe en titre n’avait plus mordu la poussière en Premier League depuis le 3 janvier 2019, face à Manchester City (1-2), lors de la 24e journée du précédent exercice, soit une série de 44 matchs sans défaite. Celle-ci vient aussi de prendre fin et Liverpool n’égalera donc pas le record de 49 matchs détenu là aussi par Arsenal (mai 2003-octobre 2004).

Ce n’est pas la première fois cette saison que les Reds souffrent, mais ils étaient jusqu’à présent toujours parvenus à arracher le nul dans le money time, voire à renverser la vapeur. Cette fois, la réaction attendue n’a pas eu lieu et les pensionnaires d’Anfield, battus pour la 2e fois en 3 matchs toutes compétitions confondues, vont devoir digérer ce revers en vue notamment du 8e de finale retour de la Ligue des Champions programmé le 11 mars face à l’Atletico Madrid (défaite 1-0 à l’aller). Dans le cas contraire, la fin de saison s’annonce très longue…

Impact Montréal

Henry réussit son entrée

La saison 2020 de MLS a débuté ce week-end avec notamment la première victoire de l’Impact de Montréal de Thierry Henry contre le New England Revolution (2-1). Après une qualification difficile arrachée en Ligue des Champions de la Concacaf, le coach de la franchise canadienne a parfaitement réussi ses débuts en MLS en tant qu’entraîneur. Cela commence à ressembler à quelque chose. «Je n’arrête pas de dire depuis que je suis là, que le combat, c’est le minimum qu’on doit apporter, donc oui, ne nous enflammons pas», a souligné le technicien français après la rencontre.

Manchester City

Guardiola veut s’offrir Mason Holgate

Manchester City souhaite obtenir des renforts défensifs cet été. Deux arrivées sont désirées selon The Mirror, et l’une des deux pistes mène à Mason Holgate, le défenseur central d’Everton. Selon le média britannique, Pep Guardiola veut apporter de la solidité dans sa charnière centrale, ce que l’Anglais montre depuis le début de la saison. Évalué à 35 millions d’euros, l’Anglais est encore sous contrat avec les Toffees jusqu’en juin 2022. Il est polyvalent et peut jouer également milieu de terrain défensif comme latéral droit. Les cas Aymeric Laporte, blessé face au Real Madrid, et John Stones, non désiré, sont d’éternels problèmes pour les Citizens. Ce dernier pourrait d’ailleurs être inclus dans le deal pour convaincre Everton de céder Mason Holgate.

PSG

Ça se confirmerait pour Pogba

Lié avec Manchester United jusqu’en 2021, Paul Pogba ne désirerait pas continuer l’aventure dans le groupe d’Ole Gunnar Solskjær. L’international tricolore aurait donc prévu de quitter les Red Devils lors du mercato estival. Les Mancuniens n’auraient aucunement l’envie de brader leur milieu de terrain, dont l’aventure en Premier League ne ressemble pas à un long fleuve tranquille. Le PSG aurait ainsi coché le profil de Paul Pogba en vue de la prochaine fenêtre des transferts. Et l’intérêt de Leonardo, directeur sportif parisien, se confirme de l’autre côté de la Manche. C’est ce que nous apprend le Sun. Le média britannique explique que le PSG aurait bel et bien des vues sur Paul Pogba, alors que Manchester United chercherait une nouvelle recrue au milieu de terrain. Le club de la capitale ferait partie des prétendants du Tricolore. Reste à savoir si le club de la capitale arrivera, ou non, à mettre la main sur lui.

Tottenham

Son placé en quarantaine

Éloigné des terrains depuis deux semaines pour une fracture du bras droit, Heung-min Son s’est rendu en Corée du Sud pour se faire opérer. Mais face à l’épidémie du coronavirus qui connaît une forte évolution ces dernières semaines, notamment en Asie, le joueur de Tottenham devra rester en quarantaine à son retour à Londres comme l’indique The Sun. Un isolement de deux semaines comme l’indique le gouvernement pour toute personne s’étant rendue en Corée du Sud ces derniers jours, qu’elle présente des symptômes ou non. «Je ne ferai aucun commentaire, je ne suis personne, je ne suis pas spécialiste. J’ai dit à Sonny qu’à son retour de Séoul, nous devrons suivre les protocoles et nous ne le ferons pas venir immédiatement ici (Enfield, centre d’entraînement des Spurs)», a déclaré José Mourinho à ce sujet.



Bétis Séville

Fekir veut rester

Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais l’été dernier contre 20 millions d’euros, Nabil Fekir réalise une bonne saison au Real Betis en s’étant imposé comme un titulaire indiscutable de Rubi. Et dépit du fait que les Verdiblancos ne pointent qu’en 14e position au classement de la Liga, le Français aurait attiré l’attention de plusieurs écuries anglaises. En effet, d’après les informations d’ABC, le milieu offensif de 26 ans aurait été suivi tout au long de la saison par des clubs de Premier League et des écuries disputant la Ligue des Champions. Cependant, Nabil Fekir aurait déjà tranché au sujet de son avenir à en croire les informations d’Estadio Deportivo, et la tendance ne serait pas à un départ de l’ancien de l’OL en fin de saison. En effet, d’après les informations du média andalou, le Champion du monde 2018 n’aurait à priori aucune intention de changer d’air l’été prochain dans la mesure où il se sentirait très à l’aise au Real Betis.

Real Madrid

Zidane piste trois buteurs

Le Real Madrid traverse une période délicate et les attaquants des Merengue se retrouvent au centre des critiques en raison d’un manque d’efficacité. Du coup, selon les informations du quotidien madrilène Marca ce samedi, les dirigeants de la Maison Blanche pensent à recruter un buteur l’été prochain. Et visiblement, trois noms ont retenu l’attention de l’actuel 2e de la Liga : Erling Braut Håland (Dortmund), Lautaro Martinez (Inter Milan) et Timo Werner (RB Leipzig). Pour l’instant, le Norvégien du BvB dispose de la préférence de la direction du Real, qui pourrait donc passer à l’offensive dans les mois à venir. Une affaire à suivre avec attention.