Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine? Du côté du Paris Saint-Germain, forcément, on espère qu'il sera toujours du côté du Parc des Princes. Voilà de longs mois que Leonardo négocie avec le clan du joueur pour prolonger son bail qui expire en 2022. Mais plus le temps avance, moins le club de la capitale est en position de force dans ce dossier complexe. Dans son édition d'hier, le quotidien L'Equipe rajoute d'ailleurs, que pour l'instant, le Bondynois ne s'est encore pas vraiment positionné. Contrairement à son acolyte Neymar, qui aurait lui vraiment envie de rester à Paris, le joueur formé à l'AS Monaco n'a pas vraiment manifesté d'envie de prolonger l'aventure, tant en public qu'en interne. On le sait, le Real Madrid souhaite en faire un de ses nouveaux galactiques, et l'idée de revêtir la tunique blanche a toujours séduit l'attaquant tricolore. Mais comme l'explique le média ce week-end, les Merengues ne sont pas seuls dans ce dossier. Effectivement, Liverpool est aussi sur le coup. Le nom des Reds était déjà sorti à une époque, mais un possible départ de Mbappé vers la Mersey n'était plus d'actualité... jusqu'à aujourd'hui. Le projet des Reds, la présence de Jürgen Klopp sur le banc de touche et Nike, équipementier du club et du joueur, sont ainsi des arguments qui rendent un transfert à Anfield réaliste. On rappelle également que ces derniers jours, son nom a été évoqué dans le cadre de l'élection présidentielle du Barça, où certains candidats pourraient en faire une promesse électorale. Mais la situation financière du club catalan rend toute opération impossible, à moins de sécuriser une arrivée gratuite en 2022 et d'avoir drastiquement baissé la masse salariale de l'effectif d'ici là. Quoi qu'il en soit, Florentino Pérez et Zinedine Zidane vont avoir de la concurrence...