La commission bénévolat et formation table sur l’implication des responsables des établissements universitaires pour réussir sa campagne de mobilisation d’un maximum de bénévoles issus du milieu universitaire, au titre des jeux méditerranéens de 2021 qui auront lieu dans la capitale de l’Ouest. Pour ce faire, des rencontres entre les deux parties ont eu lieu en marge du premier jour des travaux du colloque international sur « les technologies de l’information au service du tourisme innovant de la ville d’Oran », ouvert dimanche à l’université d’Oran 1 « Ahmed-Ben bella ».

L’objectif est de tracer une feuille de route à l’effet de mobiliser un grand nombre d’étudiants universitaires, et ce, au titre des actions de bénévolat que compte lancer la commission concernée avant et durant la 19e édition des JM, prévus du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran. La tenue à l’université d’Oran 1 du colloque international en question a permis, d’ores et déjà, l’inscription « d’un nombre important de jeunes étudiants souhaitant contribuer dans l’organisation du rendez-vous méditerranéen en tant que bénévoles », s’est encore félicité la commission bénévolat et formation, qui est passée depuis quelques semaines à la vitesse supérieure en matière de mobilisation des bénévoles en lançant une vaste opération d’inscription des volontaires, notamment dans les milieux universitaires.

Les organisateurs des JM tablent sur la participation d’au moins 3 000 bénévoles dans l’organisation de la manifestation sportive régionale, conformément aux directives du COJM. Lors de sa récente visite à Oran, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a insisté, lors d’un point de presse à l’issue des travaux du Conseil exécutif du COJM, sur la nécessité de faire contribuer des jeunes de toutes les régions du pays, « notamment du sud », dans les actions de bénévolat du comité d’organisation de l’évènement. Les jeunes bénévoles qui seront retenus officiellement pour cette opération, bénéficieront d’un cursus de formation spécial. La perspective des JM, un évènement que l’Algérie accueille pour la deuxième fois de son histoire, est aussi au cœur du colloque international qu’abrite l’université « Ahmed-Ben bella » pendant trois jours.