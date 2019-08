L’USM Alger, auteure d’une précieuse victoire lors de la première manche disputée à Niamey face aux Nigériens de l’AS Sonidep (2-1), est appelée à confirmer cette victoire ce soir à partir de 20h00 au stade du 5-Juillet, dans le cadre du match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions.

Pour les spécialistes, ce match ne serait qu’une formalité pour les joueurs des Rouge et Noir, compte tenu de leur première prestation cette année, dans cette compétition continentale, alors que l’équipe vit toujours ce grand problème financier.

Après cette victoire inattendue, d’ailleurs, des joueurs du coach Bilel Dziri en terre nigérienne, les Rouge et Noir ont réalisé une bonne opération en championnat d’Algérie, lundi dernier, dans le cadre de la deuxième journée.

En effet, l’USMA a tenu en respect, en déplacement, le CS Constantine (0-0).

Ce précieux point arraché à Constantine, a revigoré les joueurs de l’USMA et en particulier le staff technique, surtout en l’absence de plusieurs joueurs. Ce qui veut dire que l’équipe possède un effectif bien riche qui permet à Dziri d’avoir une panoplie de choix.

Le staff technique du club de Soustara pourrait récupérer plusieurs joueurs dont le nouveau buteur attitré Zakaria Benchaâ, qui souffrait d’une blessure à la cheville.

Le joueur en question avait déjà raté le match en déplacement face au CS Constantine, lundi dernier.

D’autre part, son coéquipier, le gardien de but numéro deux de l’équipe après Zemmamouche, à savoir Ismaïl Mansouri est aussi de retour. Il avait raté le premier match de championnat contre l’ES Sétif (2-1) puis le second face au CSC, suite à une forte angine. Il a réintégré le groupe et s’est entraîné le plus normalement du monde. Ce qui veut

dire que question remplacement de Zemmamouche en cas d’impondérable ou de blessure, Mansouri serait bien là. Quant à Abdelmoumen Sidour il sera le 3ème gardien de but prêt à assumer son rôle au cas où...

Par ailleurs, Aymen Mahious qui a ressenti quelques douleurs, s’est rétabli et pourrait donc reprendre sa place ce soir face à l’AS Soniped.

De plus, Zakaria Haddouche et Hichem Belkaroui ont également repris le travail avec le groupe. Cependant, ils ne sont pas encore aptes à prendre leur place aux matchs officiels pour ne point se compliquer la situation sanitaire. Ils seront donc ménagés.

Pour le moment, les joueurs de l’USMA ont effectué leur dernière séance d’entraînement hier après-midi au stade du 5-Juillet, ce qui a permis au coach Dziri de faire les dernières retouches et choisir son « Onze » rentrant pour ce soir.

Questionné sur le match, le gardien de but Zemmaouche indique qu’«il ne faut surtout pas sous-estimer l’AS Soniped. C’est un match piège, estime-t-il, ajoutant que les Nigériens n’ont rien à perdre. Ils vont donc jouer sans pression. De notre côté, nous savons ce qu’on attend de nous et nous allons donc nous battre pour enchaîner avec un bon résultat pour continuer sur notre lancée », a conclu le keeper des Rouge et Noir.

Et justement, la délégation de l’AS Soniped se trouve depuis jeudi à Alger. L’équipe nigérienne a effectué deux séances d’entraînements au stade Zioui d’Hussein Dey avant la dernière, hier, à l’heure du match, c’est-à-dire 20h00, comme le stipule la réglementation.

Il ne reste plus qu’à attendre la fin du match, ce soir, pour savoir qui des deux formations se qualifierait au prochain tour bien que l’avantage soit au profit de l’USMA.