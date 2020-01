Pas plus tard qu’avant-hier, des fans du NA Hussein-Dey ont observé leur 7e sit-in au complexe Bensiam. Ce sit-in a été organisé en marge de la séance d’entrainement de l’équipe sous la houlette du coach Lakhdar Adjali, pour préparer le match des 16es de finale de la coupe d’Algérie, prévu cet après-midi à 14h face au RC Arbâa. Des supporters ne veulent plus entendre parler des frères Ould Zmirli, Bachir et Mahfoud, et ne demandent que leur départ, les accusant de bloquer l’évolution du club et de l’équipe. Les responsables du club ont envoyé l’ex-international et enfant du club, Chaâbane Merzekane pour demander aux supporters de laisser les responsables travailler pour le bien de l’équipe. Mais, les inconditionnels des Sang et Or refusent catégoriquement que le club soit toujours géré par la direction actuelle sous la houlette des frères Ould Zmirli. Des supporters accusent les responsables ainsi que le DG, Mourad Lahlou, de pousser l’entraîneur Adjali à la démission et font pression sur des joueurs pour qu’ils quittent le club. Et le cas qui a fait couler le plus d’encore a été celui du capitaine de l’équipe, Nabil Boussemaha. Quant au coach Adjali, il est poussé par la direction actuelle à la sortie, selon des supporters, non pas par incompétence, mais parce qu’il a refusé de marcher avec eux d’autant qu’ils ont voulu eux même choisir la liste des joueurs à libérer et à recruter. C’est ainsi que les supporters présents au sit-in ont manifesté leur soutien indéfectible à Adjali pour poursuivre sa mission. Pour eux, il ne faut plus laisser la direction du club à la merci des frères Ould Zmirli. D’ailleurs, et dans ce même ordre d’idées, une réunion avait eu lieu la semaine dernière à l’issue de laquelle une requête a été rédigée et à laquelle a été jointe une pétition signée par une centaine de supporters avant d’être déposée jeudi dernier à la DJS d’Alger, lui demandant d’intervenir afin de trouver une solution à ce blocage et ce que les supporters nahdistes qualifient de « prise d’otage caractérisée ». Entre-temps, l’actionnaire et ancien premier responsable du club, Kamel Saoudi a affirmé avoir saisi la justice contre la direction actuelle, qui n’a présenté aucun bilan. « En tant qu’actionnaire, j’ai le droit de saisir la justice contre les actuels dirigeants, à leur tête les deux frères Ould Zemirli. Qu’ils nous montrent les bilans de la SSPA qui n’ont jamais été déposés. J’ai décidé de saisir la justice et le premier responsable de la tutelle. J’ai le droit de le faire, étant un actionnaire », a déclaré Saoudi. D’autre part, ce dernier a tenu à défendre l’entraîneur actuel, Lakhdar Adjali, qu’il a qualifié de personne qui ne cautionne pas la médiocrité. Cela se passe au moment où le NA Hussein-Dey partage la première place des relégables au classement de la Ligue 1 avec le NC Magra avec un total de 15 points chacun, et doit jouer cet après-midi facre au RCA en coupe d’Algérie. Les supporters comptent bien remplir les gradins du stade pour encourager et les joueurs et leur staff technique dans la perspective de les aider à passer le cap de cette équipe coriace du RCA, dont la rivalité avec les Sang et Or ne date pas d’aujourd’hui.