Leader du championnat de la Ligue 1, avec son amalgame de joueurs expérimentés et jeunes talentueux, l'ES Sétif renoue, dès aujourd'hui, avec la coupe de la CAF. Les gars des Hauts-Plateaux sont à une marche de la phase des poules de la compétition, et pour y parvenir, ils doivent passer l'écueil d'un corciace adversaire. Et celui-ci n'est autre que l'Asante Kotoko du Ghana. La première manche aura lieu à Accra et ne sera pas du tout facile pour les Algériens. Sur leur lancée, les protégés de Nabil Kouki auront fort à faire, mais la détermination ne manque pas chez eux. Ils affirment à l'unanimité qu'il y a un bon coup à jouer, aujourd'hui, et qu'il faudra juste croire en ses chances jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre camerounais, Antoine Max Depadoux Effa Essouma. Celui-ci, faut-il le signaler, sera assisté par ses deux compatriotes Sanda Oumaro et Ernest Nkeniji Ekokobe. Kouki, qui a montré la voie à ses joueurs, comptera sur leur fougue pour répondre favorablement aux attentes des Algériens en général, et les Sétifiens en particulier. Hormis Bekkakchi, blessé, l'effectif sétifien s'est déplacé à Accra, à bord d'un avion spécial qui a mis presque 5 heures, avec 27 joueurs, dont quatre gardiens de but. Ce nombre n'est pas fortuit, puisque le staff technique veut parer à toute mauvaise nouvelle. Fort heureusement pour lui jusqu'à ce que nous mettions sous presse, aucune défection n'est signalée, notamment après que les tests PCR n'ont détecté aucune contamination par le Covid-19. La direction du club, forte de son expérience dans ce genre de déplacement, n'a rien laissé au hasard, en insistant à épargner l'équipe de tout ce qui a un lien avec le travail des coulisses. Cela a laissé les joueurs concentrés pleinement sur le travail qui les attend sur le terrain, ce qui ne peut que lui être bénéfique lors de cette rencontre. Il sera question, aujourd'hui, de faire son possible afin de réaliser le meilleur résultat et, par la suite, aborder la seconde manche à Sétif plus à l'aise. Tous les voyants sont au vert au niveau de cette équipe, qui ne veut surtout pas s'arrêter en si bon chemin. détentrice du titre de la Champions League en 2014, l'écurie sétifienne veut marquer de son empreinte l'actuelle édition de la coupe de la CAF. Le premier objectif sera d'atteindre la phase des poules en passant l'écueil des Ghanéens. Cela reste dans leurs cordes pour peu que les joueurs parviennent à gérer cette double confrontation face à un adversaire bien rodé de la meilleure des manières.