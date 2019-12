Trois internationaux algériens figurent dans une liste finale de 10 joueurs, nominés pour le titre du meilleur joueur africain de l’année 2019, selon les catégories des nominés dévoilées mercredi par la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel. Il s’agit de Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Ismaël Bennacer (Milan AC/ Italie), et Youcef Belaïli (Ahly Djeddah/ Arabie Saoudite), alors que l’attaquant d’Al-Sadd (Qatar) Baghdad Bounedjah, qui figurait dans la short-list de 30 nominés, a été écarté. Belaïli figure également dans la liste des 5 nominés dans la catégorie du joueur africain interclubs de la CAF. Le sélectionneur de l’équipe nationale Djamel Belmadi, qui a mené les Verts à remporter la CAN-2019 en Egypte, est nominé pour le trophée du meilleur entraîneur, au même titre que le coach du Sénégal, finaliste de la CAN-2019, Aliou Cissé, ou encore le Tunisien Moïne Chaâbani, qui a conduit l’ES Tunis à remporter les deux dernières éditions de la Ligue des champions. L’équipe nationale, sacrée championne d’Afrique après 29 ans de disette, est nommée logiquement pour le titre de l’équipe de l’année, à l’instar de Madagascar, du Nigeria, du Sénégal, et de la Tunisie. « La liste restreinte des nominés a été établie grâce au travail conjoint d’un comité technique et de développement de la CAF et d’un groupe d’experts des médias, à travers un vote mettant l’accent sur les perfor-mances des candidats au cours de l’année civile 2019 », précise l’instance continentale. La CAF précise que « la dernière phase de vote concernant le joueur africain de l’année et la joueuse africaine de l’année, ainsi que les catégories entraîneur de l’année (messieurs) et entraîneur de l’année (dames), sera effectuée par les entraîneurs principaux ou directeurs techniques et les capitaines des équipes nationales seniors des associations membres de la CAF. Quant au joueur africain interclubs de l’année, il sera choisi par les entraîneurs principaux et les capitaines de la phase de groupes de la saison en cours des compétitions Interclubs de la CAF ». La cérémonie de la 28e édition de CAF Awards, aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à l’hôtel Citadel Azur de Hurghada (Egypte).