La direction de Manchester City a fait état de plusieurs contaminations au Covid-19 au sein de son effectif et du staff. Le déplacement à Everton prévu lundi a été annulé et le centre d'entraînement va rester fermé. Vendredi dernier, le club britannique annonçait que son attaquant Gabriel Jesus, le défenseur Kyle Walker et deux membres du staff avaient été testés positifs. Mais «plusieurs» autres cas ont depuis été détectés, a déclaré la direction, sans donner plus de précisions. Une nouvelle série de dépistages a eu lieu, hier. Le déplacement de City à Everton est le second match de Premier League à être reporté pour des raisons sanitaires, après Newcastle-Aston Villa, au début du mois. Les faits interviennent alors que l'inquiétude grandit en Angleterre, un pays en partie confiné en raison, notamment de la découverture d'une souche nouvelle du Covid-19, jugée plus contagieuse.