Dans notre précédente édition, nous rapportions que les employés de la SSPA/CRB ont décidé de faire un don représentant 25% de leur masse salariale au profit de la lutte contre la propagation du coronavirus. Entre-temps, les joueurs de l’Equipe nationale de football ont lancé plusieurs messages appelant les citoyens à respecter les mesures préventives dans l’espoir de sortir de cette crise qui secoue le monde entier avec le moins de dégâts possible. Et voilà que ces deux actes commencent à donner des idées à d’autres. En effet, des clubs de football ont proposé de mettre leurs sièges au profit des autorités algériennes pour servir de centres de confinement, comme cela a été le cas du CA Bordj Bou Arréridj. D’autres clubs ont proposé à leurs joueurs de faire des ponctions sur leurs salaires afin de suivre les traces du CRB, ce que les joueurs concernés n’ont pas refusé dans leur grande majorité, indiquant que cette période spéciale fait que l’élan de solidarité doit s’allonger au maximum. Pour sa part, et lors d’une intervention vendredi sur les ondes de la Radio nationale des Chaînes 2 et 3, le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi a déclaré que, «par devoir national, la Fédération algérienne de football mettra s’il le faut à disposition des services de l’Etat ses moyens humains, matériels et infrastructurels pour contribuer et lutter contre la propagation du virus COVID-19. Toutefois, la vraie lutte face à ce fléau dévastateur, c’est celle de nos citoyens qui doivent respecter scrupuleusement les consignes de confinement et des mesures préventives». Concernant les messages appelant à prendre très au sérieux les mesures prescrites par différentes organisations sanitaires, à sa tête l’OMS, d’autres joueurs de l’EN de football se sont joints aux autres, et l’on citera le capitaine Riyad Mahrez, ainsi que le serial buteur, Islam Slimani. Ces derniers ont tenté, comme leurs prédécesseurs, de profiter de leur notoriété auprès du peuple algérien pour les sensibiliser davantage et les pousser à ne négliger aucun aspect afin de passer cette étape. «Écoutez les autorités sanitaires et restez chez vous surtout. C’est important pour protéger les gens les plus faibles face aux risques du virus, peu importe leur âge et leur état de forme. C’est dangereux pour tout le monde. Prenez soin de vous !», a lancé Mahrez dans une vidéo de sensibilisation sur Twitter.