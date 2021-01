Les dirigeants de Tottenham travaillent à une prolongation du contrat de l'attaquant anglais Harry Kane. Dixit les informations de The Independent, le club londonien a lancé les discussions avec l'avant-centre de 27 ans dans le but de lui offrir un nouveau bail assorti d'une augmentation de son salaire, en récompense de ses prestations et de son statut. Le canonnier des Spurs dispose, actuellement, d'un contrat courant jusqu'en juin 2024 et émarge à 200000 livres par semaine, soit environ 220000 euros. La formation entraînée par José Mourinho entend s'inscrire sur le long terme avec son numéro 10 et n'envisage pas son départ, en réponse à la convoitise de Manchester City qui vise un successeur à l'attaquant argentin Sergio Agüero. Depuis le début de la saison 2020-2021, le natif de Londres a signé 17 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues, pour 10 réalisations en 16 rencontres de Premier League.