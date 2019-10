Les stades du 20-Août et du 1er-Novembre de Mohammadia à Alger, fermés depuis l’entame de la saison en cours pour cause de travaux, viennent d’être homologués par la commission d’audit de la LFP. Les deux stades de la capitale ont bénéficié d’un nouveau revêtement en gazon synthétique et peuvent désormais abriter les rencontres du championnat de Ligues 1 et 2. Ainsi, le CR Belouizdad va accueillir l’US Biskra aujourd’hui à 16h au stade du 20-Août alors que l’USM Harrach va renouer avec son stade fétiche en recevant l’ASM Oran, à 15h.