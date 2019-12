La semaine dernière, Pep Guardiola a étalé aux journalistes anglais toute l’estime qu’il avait envers son attaquant argentin, Sergio Aguero. Des propos élogieux qu’il tiendra peut-être un jour envers Riyad Mahrez. Est-ce utopique ? Il ne serait pas incongru de le penser, mais s’il y a bien une période où l’on peut se projeter loin et imaginer l’Algérien devenir incontournable chez les Eastlands c’est bien maintenant. Depuis quelques matchs, il empile les titularisations en Premier League. Il en est à trois d’affilée et c’est un fait assez rare pour être souligné. Depuis qu’il a rejoint City à l’été 2018, il n’a connu qu’à trois reprises un tel enchaînement de rencontres dans le onze de départ, dont une fois seulement en 2019-2020. Le voir donc empiler les apparitions dans la peau d’un titulaire est tout sauf anodin. Cela en dit long sur la confiance nouvelle dont il jouit auprès de son coach, surtout que les rencontres en question étaient dans une période rapprochée (en l’espace de huit jours). Et Mahrez n’a pas fait que de la figuration lors de ces matchs de fin d’année. Certes, sa prestation face aux Wolves vendredi dernier (2-3), et comme celle de toute l’équipe, a été moyenne, mais pour le reste il a fait plus que répondre aux attentes. Face à Leicester City, il a été le grand artisan du confortable succès glané (3-1), ouvrant d’abord le score, puis en provoquant un penalty (2-1). Et au-delà de cela, il a été créditér d’une partition très séduisante, qui aurait pu être agrémentée par un doublé. Puis, il y a eu cette performance face aux Blades de Sheffield dimanche dernier. La distinction de l’homme du match est revenue à son coéquipier Kevin De Bruyne, mais elle aurait très bien pu lui être attribuée, tant il s’est montré influent et percutant durant les 90 minutes de jeu. C’était une copie convaincante à bien des égards. Il y a eu sa passe décisive pour Kevin De Bruyne, qui a permis de plier le sort de l’empoignade (2-0) en seconde période, mais ce geste ne dit que trop peu de ce qu’il a accompli, avec une activité rayonnante dans son couloir. Il s’est par exemple rendu auteur de 66 passes, dont 65 réussies. Ce seul chiffre se suffit pour mettre en avant l’efficacité qui l’a caractérisé. Et il souligne également la disponibilité dont il s’est rendu auteur, puisque c’est le match de PL cette saison où il a le plus servi ses coéquipiers (la précédente meilleure marque était contre Everton, 58). Même constat pour ce qui est des ballons touchés. Il y en a eu 90, et c’est 9 fois de plus que face aux Toffees. En moyenne, quand il joue d’entrée, Mahrez tourne à 75 touches/rencontre. Enfin, il lui a manqué un dribble réussi (3) pour faire aussi bien que contre Chelsea (4) qui était son match référence dans ce domaine. Tous ces chiffres illustrent à merveille la belle prestation du Fennec, tout comme la confiance qui l’anime, car on peut raisonnablement imaginer qu’il n’aurait pas eu une telle productivité s’il ne se sentait pas au mieux mentalement. Depuis la dernière CAN, on sait que Mahrez a besoin d’être mis dans les meilleures conditions par son coach pour pouvoir tirer le meilleur de ses qualités. À City, ça n’a pas toujours été le cas. On peut même relever que cela a rarement été le contexte dont il jouissait. Connaissant la versatilité de Guardiola, il serait risqué de décréter que Mahrez est devenu un titulaire à part entière chez les champions d’Angleterre. Il convient aussi d’attendre les matchs à grands enjeux en C1 pour savoir si l’entraineur catalan a été définitivement séduit par son apport.