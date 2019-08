La JS Saoura, l’un des représentants algériens en Coupe arabe des clubs de football, s’est imposée largement lundi soir face à la formation comorienne de Fomboni FC de Moheli (5-0), en match disputé au stade communal de Berrechid (Maroc), comptant pour la première journée (Gr.B) du tournoi préliminaire qualificatif de l’épreuve.

L’attaquant Billel Messaoudi s’est distingué lors de cette rencontre en signant un triplé (41’, 44’, 64’). Les deux autres réalisations de la JSS ont été inscrites par Meddahi (74’) et Hammia (90’). Dans l’autre match de cette poule B, les Tunisiens du CA bizertin ont battu un peu plus tôt dans la journée le club Djibouti Télécom (3-0). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Mohamed El Habassi (31’), Merouane Al Sahraoui (66’) et Salim El Djandbi (73’).

Au terme de la première journée, la JSS et le CA bizertin se partagent le fauteuil de leader avec 3 points chacun, alors que Fomboni FC de Moheli et Djibouti Télécom ferment la marche avec 0 point. Le groupe A, basé également à Casablanca, est composé, quant à lui, d’Al-Zawraa (Irak), d’Al-Rifae (Bahreïn), de Horseed (Somalie) et de l’IR Tanger (Maroc), dirigé sur le banc par le technicien algérien Nabil Neghiz, qui avait perdu son premier match contre Al Rifae (2-0).

Le premier de chaque groupe à l’issue de ce mini-championnat, qui se jouera en aller simple, validera son billet pour les 16es de finale de l’épreuve.

En cas de qualification, la JSS affrontera Al-Chabab (Arabie saoudite), où évolue le défenseur international algérien Djamel-Eddine Benlameri. Les deux autres représentants algériens en Coupe arabe, le MC Alger et le CS Constantine, exemptés du tour préliminaire, seront opposés respectivement à Al-Dhafar (Oman) et Al-Moharrek (Bahreïn).