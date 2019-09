Les gars de la Saoura ouvriront le bal ce soir à 20h00, à l’occasion de la venue des saoudiens d’Al-Shabab, où évolue le défenseur international algérien et champion d’Afrique, Djamel-Eddine Benlameri, au stade du 20-Août-1955 de Béchar. Brillamment qualifiés aux 16es de finale, les coéquipiers du capitaine Nacereddine Khoualed tâcheront de continuer sur la bonne dynamique qui leur a permis de sortir indemnes du tournoi préliminaire arabe disputé à Casablanca (Maroc) et au cours duquel ils ont battu les Comoriens de Fomboni FC (5-0), les Djiboutiens de Télécom (1-0) et les Tunisiens du CA Bizertin (1-0).

La mission ne sera pas de tout repos, cependant pour les hommes du nouvel entraîneur Lyamine Bougherara face à un adversaire rompu aux compétitions arabes et asiatiques et qui occupe actuellement la 4e place de son championnat après 4 journées. « C’est un rendez-vous historique pour nous qu’on jouera à Béchar. C’est une occasion à ne pas rater, sur notre terrain et devant notre public qu’on attend en nombre au stade », a déclaré l’attaquant Sid-ali Yahia-Chérif. A partir de cette rencontre, Bougherara sera assisté de Aârab Elyes, désigné nouvel entraîneur-adjoint en remplacement de Saber Cherif Abdelkrim.

« Le technicien Aârab Elyes a signé un contrat d’une année avec le club pour épauler l’entraîneur en chef Liamine Bougherara», a précisé le président du conseil d’administration de la JSS, Mamoun Hamlili.

D’autre part, la direction du club a rompu à l’amiable le contrat du préparateur physique, Adel Ben Messaoud. Les Saoudiens, arrivés dans la nuit de vendredi à samedi à Béchar, ont en effet fait le déplacement avec l’objectif de marquer à l’extérieur et prendre option avant la manche retour, prévue le 1er octobre prochain. Si la JSS dispute la coupe arabe des clubs pour la première fois de son histoire, ce n’est pas le cas du MC Alger qui retrouve cette compétition dans sa nouvelle formule pour la deuxième saison de suite, après son élimination en quarts de finale lors de la précédente édition par les Soudanais d’El-Merrekh.

Au stade du 5-Juillet d’Alger, le MCA tentera demain à 20h30 de partir du bon pied face à une équipe omanaise de Dhofar inconnue au bataillon mais qui vient de remporter la Supercoupe de son pays.