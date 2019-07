La JS Saoura a entamé la deuxième phase de son stage de préparation en prévision de la nouvelle saison 2019-2020 à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration (ESHR) de Aïn Benian (Alger). Ce stage, sous la conduite du nouvel entraîneur, Moez Bouakkaz, et son adjoint, Haddou Moulay, constitue la deuxième étape de préparation physique et technique de l’équipe qui a débuté à Béchar, avant la troisième et dernière phase qui aura lieu en Tunisie. Avant le début de ce stage, Bouakkaz et son staff se sont réunis avec les joueurs pour présenter les grandes lignes du programme technique pour la saison 2019 - 2020. En prévision de la nouvelle saison qui débutera le 15 août prochain, la JS Saoura a procédé au recrutement de nouveaux joueurs et à la récupération d’autres prêtés, soit un total de 10 joueurs, dans le but de renforcer les différents compartiments de l’équipe, selon des dirigeants de ce club du sud du pays.