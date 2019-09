Après le CS Constantine, qui a quitté la coupe arabe des clubs au stade des 16es de finale face aux Omanais d’Al Mouharriq, l’autre représentant algérien dans cette compétition, la JS Saoura en l’occurrence, risque de connaître le même sort. Ceci, étant donné que les Sudistes se sont compliqué la tâche en s’inclinant, lundi soir, au stade du 20-Août de Béchar face à Al-Shabab (Arabie saoudite) sur le score de (1-3). Pourtant, les choses avaient bien commencé pour la JSS, avec une ouverture du score sur un coup franc magistral du chevronné Yahia-Chérif à la 12’. Ayant regagné le vestiaire sur cet avantage, les Algériens ont complètement cédé en seconde période où la physionomie du match a complètement changé en faveur des adversaires de la soirée. Ces derniers ont fait jouer leur expérience pour renverser la vapeur et trouver le chemin des filets du gardien Haouli à trois reprises en l’espace de 7 minutes par l’entremise de Seba Junior (61’), Abdallah Alhamddan (66’) et Danilo Asprilla (68’).

Le nouvel entraîneur de la JSS, Liamine Bougherrara, a beau chercher des excuses à ses joueurs, évoquant « l’épuisement physique », mais force est de constater que les siens ont besoin d’un miracle le 1er octobre prochain lors du match-retour à Ryadh (17h45) pour espérer poursuivre l’aventure arabe.

« L’épuisement physique de nos joueurs n’a pas permis à l’équipe de trouver ses repères, notamment en deuxième mi-temps de cette rencontre », a précisé le coach algérien lors de la conférence de presse d’après match.

L’ancien portier international ajoutera que « le football est fait de surprises et certains de nos joueurs n’ont pas su maîtriser parfaitement cette rencontre a cause justement de l’épuisement physique ».

Et comme un malheur ne vient jamais seul, le porte-parole et homme fort du club du Sud, Mohamed Zerouati, a annoncé sa démission à l’issue du match. Une démission confirmée par le président du club, Mohamed Djebbar, qui dira : « Zerouati a effectivement démissionné à cause des critiques virulentes dont il a fait l’objet tant par les supporters que par d’autres parties hostiles au club. », Et d’ajouter : « Mohamed Zerouati, à qui on doit les succès et les réalisations de la JSS, de par ses différents apports, mérite le respect, au regard de son abnégation et de son sérieux pour la promotion et le développement de l’unique club du Sud à évoluer en Ligue 1. »