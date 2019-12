La JS Kabylie est déjà dans l’ambiance de la prochaine rencontre face à l’Espérance de Tunis, attendue le 6 décembre prochain en Tunisie, comptant pour la seconde journée de la phase des poules de la Champions League africaine. Alors que les joueurs effectueront le voyage de Tunis demain, les supporters eux sont déjà en plein dans les préparatifs pour envahir le stade de la capitale tunisienne. Pour ce faire, tous les moyens sont mis à la disposition de ces derniers pour pouvoir y aller par milliers. Hier déjà, à travers les communes, des bus ont été loués par des groupes de supporters pour partir avec l’équipe mercredi et jeudi prochains. En effet, à travers plusieurs communes, la location des bus a déjà fait un grand chemin avec des centaines de supporters déjà inscrits. Les tarifs sont, selon ces derniers, « très abordables ». D’après des supporters rencontrés à Tigzirt, l’aller-retour en bus pour Tunis coûte 7500 DA, ce qui reste largement à la portée de tout le monde. Des jeunes supporters sont déjà prêts pour l’aventure tunisienne et se disent disposés à accompagner leur équipe, quitte à débourser le double de ce prix. Ainsi, la rencontre face à l’EST apparaît déjà comme une grande confrontation. Toutefois, si du côté des gradins, la JSK va certainement faire le plein, il n’en est pas de même pour l’effectif. Pour l’instant, l’absence de Belgherbi est presque certaine au vu de la blessure contractée lors de la rencontre qui a opposé son club à l’AS Vita Club de la République démocratique du Congo (1-0). Selon le médecin, ce joueur-clé pour le compartiment offensif est incertain pour cette rencontre. Vraisemblablement, l’entraîneur a déjà pensé à son remplaçant. Toujours au sujet de l’effectif, les supporters s’interrogent si le portier Abdelkader Salhi sera réintégré ou non. Ce dernier, qui n’est plus sur les tablettes de son entraîneur, reste également incertain surtout que son remplaçant, Benbout en l’occurrence, donne la pleine satisfaction avec ses prestations de haut niveau. Pour le reste, l’effectif demeure toujours sans nouveauté, malgré le recrutement du Libyen Abdouslam Tubal qui n’est pas qualifié pour la compétition avec la JSK, étant déjà inscrit avec son ancien club l’Ittihad de Tripoli. Ainsi, les Canaris devront se surmonter comme ils l’ont si bien fait face à l’AS Vita Club. Arracher un bon résultat, vendredi prochain, est l’objectif de l’entraîneur Hubert Velud, qui travaille justement sur le côté psychologique de ses joueurs. Pour sa part, le président Cherif Mellal ne ménage pas sa tirelire, en annonçant une prime conséquente en cas d’un bon résultat à Tunis. Ce dernier a vraisemblablement compris que la pression n’est pas porteuse. Bien au contraire, les joueurs répondent mieux aux motivations et les résultats sont édifiants. Enfin, dans cette ambiance et cette motivation à fond de l’équipe, il faut mettre un bémol quant aux capacités de la défense à garder les filets propres. Dans ces situations, beaucoup conseillent à l’entraîneur de ne pas s’aventurer à jouer en défense. Bien au contraire, pour parer à cette muraille faillible à tout moment, les Canaris devront appliquer la meilleure défense qui n’est autre que l’attaque. A méditer…

Des arbitres sénégalais au sifflet

La CAF a désigné un trio d’arbitres sénégalais pour le match devant opposer, vendredi au stade Radès (Tunis), l’ES Tunis et la JS Kabylie Le directeur de jeu sera Maguette Ndiaye, assisté de ses deu xcompatriotes, El Hadji Samba et Nouha Bangoura. L’autre match du groupe opposera, samedi, les Congolais de l’AS Vita Club aux Marocains du Raja.