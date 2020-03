A son arrivée déjà au CR belouizdad en remplacement de Saïd Allik, au poste de directeur sportif (appelé aussi responsable du pole sportif), Toufik Kourichi ne faisait pas l'unanimité. L'on s'interrogeait sur les critères pris en compte par le groupe Madar-Holding, actionnaire majoritaire du club, pourmettre en place un technicien dans un poste administratif. Mais l'ancien directeur technique national affirmait qu'il réservait sa réponse à ses «détracteurs» sur le terrain, avec le travail qu'il accomplira. Mais quelques mois plus tard, sa situation avance à reculons. Le fossé ne cesse de se creuser entre lui et les joueurs d'un côté, mais aussi et surtout avec les supporters de l'autre. Les évènements survenus à Biskra dans «un match perdu (0-1) à cause d'une erreur d'arbitrage» et les sanctions que la commission de discipline de la LFP a infligées, lundi dernier, au Chabab, ont été la goutte qui a fait déborder le vase. Pour utilisation et jet de projectiles face à la JSK, selon la CD, le Chabab a écopé d'un match à huis clos, puisqu'il s'agit de la 3e infraction. Ainsi, le Chabab jouera son match face au Paradou AC sans la présence de ses supporters. Ces derniers ont été aussi surpris de voir leur milieu de terrain, Adel Djerrar, écoper d'une sanction de quatre matchs, dont un avec suris, après les événements ayant émaillé le match de Biskra. Les inconditionnels du Chabab affirment que leur équipe a été lésée dans les deux cas, alors qu'entre-temps, son directeur sportif, Toufik Kourichi, «est resté les bras croisés». Quelques heures plus tard, Kourichi est intervenu sur le plateau d'une chaîne de télévision privée. «C'est une décision injuste. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons saisir les autorités du football national pour faire valoir nos droits. Le CRB dérange. Je ne veux accuser personne, mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui se trame contre nous», a-t-il indiqué. Les supporters accusent leur dirigeant «de parler juste pour parler». Ceci, étant donné que dans l'article 97 des règlements généraux de la FAF, la sanction inférieure ou égale à deux matchs à huis clos ne peut faire l'objet d'un appel. Les fans de l'actuel leader du championnat de Ligue 1 ont critiqué de vive voix Kourichi, indiquant qu' «il n'est pas le mieux indiqué pour occuper ce poste».