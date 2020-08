Hier, au lendemain du sit-in qu'ils ont observé à Hussein Dey, les supporters du NAHD passent à une autre étape, ne voulant reculer en rien dans leurs revendications de provoquer un changement au sein de l'administration de leur club. Ils ne veulent plus revoir les frères Ould Zemirli, Bachir et Mahfoud, aux commandes de leur club, au même titre que leurs «acolytes». Hier, un groupe de supporters s'est déplacé au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports où des responsables locaux les ont reçus. Les Nahdistes ont présenté une pétition signée par quelque 3000 personnes dans laquelle sont mentionnées toutes leurs revendications. Outre le fait de demander le départ des responsables actuels, les inconditionnels des Sang et Or ont mentionné dans leur pétition, dont nous détenons une copie, le fait de voir une société nationale prendre les commandes du club, comme cela s'est fait, entre autres, chez les voisins du CR Belouizdad (Groupe madar-Holding), le MC Alger (Sonatrach) et l'USM Alger (Groupe Serport). Selon des sources, les représentants du ministère ont promis de transmettre ces doléances à qui de droit pour voir ce qui doit être fait dans ce sens. Entre-temps, les supporters du «Milaha» ne vont pas baisser les bras. Ils appellent à un nouveau sit-in dans les jours à venir, afin de continuer à faire pression jusqu'à ce que leur club soit «libéré» des mains des frères Ould Zemirli. Ces derniers se trouvent dans la tourmente, ne sachant plus sur quel pied danser. Ils ne savent pas s'ils doivent faire face à cette montée au créneau des supporters ou préparer la saison prochaine, qui s'annonce des plus ardues. Déjà, concernant l'entraîneur, la situation pourrait se retourner dans le mauvais sens, puisqu'après avoir conclu avec Mounir Zeghdoud, il se trouve que cette piste risque de tomber à l'eau. Les dirigeants du Nasria se mettent à exploiter d'autres pistes, entre autres celle de Nadir Leknaoui, Kamel Bouhellal et Mouaz Bouakkez. En plus, le recrutement n'avance pas, étant donné que le directeur sportif, Chaâbane Merzekane, qui a carte blanche dans ce dossier, n'est parvenu à faire signer aucun joueur jusqu'à l'heure. Désormais, rien ne tourne rond.