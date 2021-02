Aussitôt annoncée, la nouvelle recrue congolaise de la JS Kabylie, attire déjà les critiques des supporters, lesquels ne semblent pas être convaincus du choix de Cherif Mellal. Recruté spécialement pour donner du punch au compartiment offensif des Canaris, l'attaquant congolais Kilangalanga Pame Glody n'a pas un CV bien étoffé. Bien au contraire, il n'a marqué qu'un seul but durant les 12 matchs joués dans son club tunisien, le CS Chebha.

Des statistiques qui ne plaident pas en faveur de ce dernier et de Mellal, qui continue à créer une concurrence inutile pour des attaquants qui commencent à émerger dans son effectif, tels que Hamroun, Bensayah et Benchaïra. Les supporters ont, ainsi, vivement critiqué ce choix, jugé injustifié et contradictoire avec les promesses du président du club. Beaucoup s'interrogeaient sur la nécessité de recruter un attaquant qui ne marque pas, alors que le club détient déjà des joueurs plus performants.

Les supporters ne comprennent pas la décision de Mellal de recruter des attaquants étrangers. De son côté, la direction justifie ce recrutement par la nécessité d'avoir un fer de lance, afin de permettre à l'attaque d'être plus percutante. Le recrutement en vaut la peine d'autant plus, ajoute-t-on, que la JSK joue dans deux semaines la coupe de la CAF. D'autres supporters évoquent, à l'occasion, l'échec du recrutement du joueur kenyan Juma, qui a disparu dans la nature sans que la direction kabyle ne livre des renseignements sur l'évolution de son conflit avec ce joueur qui l'a complètement narguée. En effet, convoqué par son Equipe nationale, ce dernier est parti sans jamais revenir, malgré les avertissements de Mellal.

Les contours de cette affaire restent encore inconnus pour les supporters qui voient débarquer un autre joueur africain alors que Juma n'a pas réapparu. Devant cette avalanche de critiques de la part des supporters non satisfaits de ce recrutement, la JSK a présenté, dimanche en fin d'après-midi, ce joueur sur sa page officielle dans un communiqué annonçant le recrutement de cet international congolais. Le communiqué précise que Kilangalanga est né le 8 août 1999. Il signe, ainsi, un contrat d'une année.

Le communiqué n'évoque pas les contours de ce contrat et ne donne pas d'amples renseignements sur cet attaquant comme le désirent les supporters. Ces derniers doivent attendre pour voir sur le terrain le plus qu'il va apporter à l'attaque kabyle. D'ailleurs, sera-t-il aligné samedi face au NAHD?