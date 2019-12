Lorsqu’il avait pris les commandes du club le plus titré du pays, la JS Kabylie, Chérif Mellal promettait monts et merveilles à ses supporters, en remettant, « dans deux ans au plus tard », le club à la place qui lui sied. Faisant face à une opposition farouche de la part « du club de Moh Chérif Hannachi », son prédécesseur, Mellal tenait sa grande volonté à aller de l’avant de la part des supporters, lesquels le soutenaient dans toutes ses démarches et « guerres » contre, entre autres, la Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel (LFP). Mais au fil des jours, des matchs et des mois, ce soutien des inconditionnels de la JSK pour leur président commence à diminuer. Pis encore, il devient une autre forme d’opposition. Il s’agit, là, d’une résultante, puisque le chairman kabyle « cumule les bévues » qui mettent en danger, et son club et son équipe. les supporters se rendent compte que leur club vit au jour le jour, la politique du président et ses proches collaborateurs reste floue et n’augure pas de beaux jours. Raison pour laquelle, ils ont mis en garde Mellal moult fois, mais rien ne change, puisque ce dernier continue d’agir comme bon lui semble, entre autres, dans la gestion quotidienne du club, le recrutement, l’avenir de la barre technique. Vendredi soir, l’équipe est allée s’incliner à Casablanca face au Raja (0-2) en phase des poules de la Champions League, et complique sa tâche de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

A la fin de la partie, une vidéo a circulé sur la Toile, montrant Mellal s’en prendre à un supporter devant l’hôtel. Cette séquence qui a mis l’huile sur le feu, a provoqué une colère noire chez les fans du club de la Kabylie, lesquels montent désormais au créneau en demandant aux autres actionnaires de bouger afin de destituer Mellal de son poste de président, « avant qu’il ne soit trop tard ».

Pour cette partie des supporters, il n’y a plus d’avenir pour leur club sous les commandes de Mellal, ce qui annonce un hiver plutôt chaud dans la maison JSK.

Les actionnaires, pour leur part, adoptent, à l’heure actuelle, un silence radio qui ne risque pas de faire les affaires de quiconque. Même l’entraîneur Velud n’a pas été épargné, puisqu’il est dans le collimateur des supporters, estimant qu’il est loin d’être l’homme de la situation. Ils regrettent le départ, à la fin de la saison dernière, de Franck Dumas, vers le CA Bordj Bou Arréridj, après un différend avec Mellal, alors qu’il (Dumas) a réalisé un parcours des plus honorables avec l’équipe, lui permettant de terminer l’exercice à la seconde place au classement du championnat et une qualification pour la Champions League africaine après plusieurs années d’absence.

La maison du club de Djurdjura est en ébullition et l’implosion risque d’intervenir à n’importe quel moment. L’on croise les doigts chez les supporters en espérant que tout se remettra sur les rails dans les meilleurs délais.