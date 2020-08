«Nous exigeons une entreprise étatique et le départ des actionnaires de la SSPA/ MCO.» Tel est l'intitulé de la pétition lancée, sur la Toile, par quelque 300 supporters du club phare de l'Oranais, le MCO. Dans leur action qu'ils viennent d'initier, ces supporters, dont le nombre grossi de jour en jour, font appel au président de la République l'invitant à s'interposer au profit du club et son histoire en l'extirpant des mains des actionnaires et remettre sa gestion entre celles d'une entreprise nationale. Ainsi donc, les derniers changements opérés à la tête du club ne semblent pas constituer l'unanimité chez ces supporters se maintenant en place et dans leurs positions en revendiquant le changement radical. D'ailleurs, ces derniers très remontés contre les dirigeants du club, semblent vouloir frapper fort en boudant les gradins des stades. «On ne viendra pas dans les stades avant votre départ», relève-t-on du communiqué diffusé sur la Toile, et dans laquelle plusieurs dizaines de supporters apportent leur soutien à cette démarche en signant cette pétition. «Le MCO reste la proie et l'otage par excellence des prédateurs de l'argent sale et de son blanchiment, nous exigeons une entreprise étatique qui rachètera 100% des parts du capital ainsi que le départ sans conditions de l'ensemble des 17 actionnaires actuels», fera savoir un autre supporter. De mal en pis, rien ne va plus dans la maison des Hamraoua, à telle enseigne que ses supporters ne comptent plus camper les petits rôles. La situation empire. Plusieurs dizaines de supporters comptent investir la rue quitte à braver la réglementation interdisant les rassemblements en se regroupant devant le siège de la DJS de la wilaya d'Oran et ce dans le but de revendiquer des solutions durables devant venir à bout de la sempiternelle problématique liée à la gestion de leur club. Ces supporters comptent aller loin dans leurs revendications en réclamant l'alignement de leur club sur un même pied d'égalité avec plusieurs autres équipes d'élite et dont la gestion sera rigoureusement prise en main par des entreprises nationales. En d'autres termes, les Hamraoua réclament, eux aussi, une entreprise nationale devant venir au secours du club en prenant en main son destin et en finir une bonne fois pour toutes avec la politique du bricolage et la gestion hasardeuse.

Ce qui semble motiver le plus ces supporters à agir et réagir de telle sorte est, contre toute attente, l'approche du délai fixé par la DCGF de Réda Abdouche, alors que la direction du Mouloudia n'est pas encore prête à se soumettre à la réglementation en déposant le fameux sésame lui permettant de rester parmi l'élite, à savoir les 19 papiers réclamés par la DCGF. Et ce n'est pas tout! L'actualité du club étant si truffée, ces derniers jours, d'événements très souvent fâcheux, que la situation de l'imbroglio est par la même à son apogée, à telle enseigne que ces supporters sont aux faits des moindres détails marquant leur club, à commencer par la situation de blocage total qui continue à prévaloir dans la maison du MCO. «Rien n'augure de bon», dira un supporter, celui-ci affirme encore: «Nous n'allons pas sacrifier encore une fois ce club en raison de l'entêtement de ses actionnaires qui le quittent par la petite porte pour y revenir par une autre grande ouverte et le transformer en propriété privée.»