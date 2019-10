Le Clasico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille va se dérouler le 27 octobre au Parc des Princes, sans supporters phocéens, annonce Le Parisien. C’est devenu une habitude et cela enlève forcément de la saveur à ces « chocs ». Les Marseillais ne monteront donc pas à Paris, le 27 octobre prochain, pour venir goûter aux joies d’un Clasico. Une nouvelle fois, les joueurs phocéens seront un peu seuls pour essayer de casser la terrible dynamique qui veut que le champion de France n’a plus perdu face à l’OM depuis 2011, soit 19 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans le moindre revers. L’information a été révélée par Le Parisien qui fait état d’un arrêté préfectoral de déplacement à venir dans les prochains jours.. L’Olympique de Marseille n’a pas encore réagi (l’annonce n’est pas encore officielle) mais ne manquera évidemment pas de regretter l’absence de soutien dans une enceinte qui ne lui réussit guère.