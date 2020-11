Finalement, il reste beaucoup de travail à faire pour l'entraîneur franco-tunisien de la JS Kabylie, Yamen Zelfani. Malgré les stages et regroupements effectués depuis l'entame de la préparation, les Canaris n'ont pas trouvé assez d'énergie pour résister à l'attaque du NA Hussein Dey, en demi-finale du tournoi «Smaïn Khabatou». Les Sang et Or ont trouvé le chemin des filets à deux reprises devant une défense kabyle mal en point (1-2). Cette défaite, et surtout la production de l'équipe, en disent long sur les réelles capacités des camarades de Hamroun, décevant surtout le coach Zelfani. Les joueurs devaient ainsi jouer le Paradou, hier, pour le compte du match de la 3e place. À noter que le but des Canaris a été´ l'oeuvre de Benchaïra. Pourtant, en plus des stages et des regroupements, les Canaris ont été en stage durant ce tournoi dans la ville de Bordj El Kiffan dans la banlieue algéroise. Ils se sont mis au vert également sur place à l'hôtel «L'hirondelle» à Bordj El Kiffan. Pour ce tournoi, le coach, Zelfani s'est déplacé à Alger avec l'ensemble de son effectif à l'exception d'Oukaci et Mebarki, tous deux ménagés. Toutefois, le tournoi n'a pas été suffisant pour donner la chance à toutes les nouvelles recrues et les jeunes du cru pour montrer de quoi ils sont capables. Beaucoup estiment que ces compétences seront exploitées au courant de la saison. Pour sa part, le coach Zelfani a exprimé sa déception quant au résultat mais s'est dit optimiste pour la suite. Malgré la défaite, explique-t-il, «les Canaris ont un gisement de qualité qui n'est pas encore exploité». «La défaite ne reflète pas les vraies compétences des joueurs», rassure-t-il. Les stages et les regroupements sont très bénéfiques pour la reprise des compétitions et l'espoir est grand quant aux capacités des joueurs à jouer les plus grands rôles dans toutes les compétitions. Pour beaucoup de supporters, les résultats du tournoi ne reflètent pas les vraies capacités des Canaris qui ont fait de nombreux stages de préparation cet été. Certains ont exprimé leur crainte de rater une autre saison si les joueurs restaient sur le même niveau que celui montré face au NAHD. Pour d'autres, par contre, les Jaune et Vert ont les capacités de surprendre durant la prochaine saison. Le renforcement de l'effectif par des talents du cru va certainement donner ses fruits et l'espoir est grand quant à un spectacle exceptionnel en attente.