L’implication du ministère de la Jeunesse et des Sports dans les affaires de l’USM Alger et ses tentatives de trouver une solution à sa crise financière, donnent des idées aux autres clubs, qui veulent bénéficier du même traitement. C’est somme toute logique, d’autant plus que le MJS doit, en tant que tutelle, mettre tout le monde sur un même pied d’égalité. Les supporters du NA Hussein-Dey, qui voient toutes les issues bloquées pour « libérer » leur club des mains des frères Ould Zemirli, Mahfoud et Bachir, ainsi que Mourad Lahlou, passent à l’action. Ils réclament le départ des trois responsables en question pour préparer le terrain à un éventuel repreneur.

Les trois hommes en question sont accusés de prendre le club en otage, en n’assurant pas les finances qu’il faut pour sa gestion quotidienne, d’un côté, et refusant, de l’autre, de négocier avec

d’autres personnes, morales ou physiques, capables de reprendre le club.

Les supporters, dont l’équipe est coincée en bas du tableau en championnat, ont organisé, samedi en fin d’après-midi, un sit-in devant le siège de la daïra de Hussein-Dey, appelant les autorités locales à intervenir, et comptent en faire de même dans les jours à venir devant le siège de la tutelle. Pour eux, la situation ne peut demeurer en l’état, puisque le flou total entoure l’avenir du club, qui se dirige, au train où vont les choses, droit vers le purgatoire.

Les supporters estiment que leur recours au MJS et son premier responsable, Raouf Salim Bernaoui, est une suite logique. « Tous les clubs doivent être traités de la même manière. Si le ministère intervient pour un club, il doit en faire de même avec les autres. Nous faisons, tous, partie de l’Algérie et avons les mêmes droits », a estimé un supporter des Sang et Or.

Le comité de supporters, qui s’est éclipsé ces derniers temps et s’attirant, ainsi, des critiques acerbes, devrait, en tant qu’entité organisée et légale, programmer une audience chez le ministère.

« Le comité de sauvegarde de l’USMA, qui n’a aucun statut officiel ou légal, s’est réuni avec le ministre et ce dernier tente, avec lui, de trouver une issue. Donc, Bernaoui ne peut refuser une audience avec notre comité de supporters, qui est dans son droit de le faire. Espérons que notre comité bougera dans les meilleurs délais », ajoute-t-on. Entre- temps, les frères Ould Zemirli sont aux abonnés absents et n’assument aucune responsabilité, laissant le champ libre à Lahlou d’agir comme bon lui semble. Ce dernier est actuellement à la recherche d’un entraîneur pour remplacer Arezki Remmane. Il (Lahlou) avait rendez-vous en fin d’après-midi d’hier avec Lakhdar Adjali, qui n’est pas contre l’idée de revenir dans le club de ses premières amours, non sans conditions.

Lahlou, dans la tourmente, devrait accepter les conditions de son interlocuteur pour lui permettre d’entamer son travail avec les membres déjà en place en prévision du match de samedi prochain face à l’USM Alger, en championnat.