Evénement particulier, organisé jeudi dernier, particulièrement dans un contexte marqué par le confinement, celui-ci interdisant toutes les formes de rassemblements. Les supporters du MC Oran, instigateurs d'une imposante marche qu'ils ont organisée en fin de journée, n'en reviennent pas dans leur démarche et ne lâchent pas prise quant à leurs revendications, tout en mettant à exécution leur appel qu'ils ont lancé depuis dimanche dernier. Investissant la rue, ils ont réitéré leurs deux revendications principales, celles-ci se résument par le départ inconditionnel des actuels dirigeants du club et la mise en place d'une société nationale devant prendre en main la gestion en rachetant les parts des actionnaires. Dans leur marche, ils ont dénoncé de fond en comble le maintien en place des actionnaires principaux du club, à savoir Tayeb Mehiaoui, Youcef Djebbari, Ahmed Belhadj, Sofiane Benamar et Abdelhafid Belabès. «Ce serait ubuesque et une provocation de plus que ces derniers restent à la tête du club», dira un supporter. «Le Mouloudia est une histoire d'un club de football et non pas un Royaume ni une propriété privée», a enchaîné un autre, ayant répondu à l'appel en ralliant ses compères rassemblés devant le siège du club amateur situé sur le boulevard Abane Ramdane, ex-boulevard des Chasseurs en plein coeur du chef-lieu de la wilaya. À peine la foule grossie que celle-ci s'est mise en branle sillonnant les différentes artères du centre-ville sous le regard d'un imposant dispositif policier. Dans cette action, les marcheurs, ont réitéré le caractère populaire de leur club, ce dernier est, selon eux, loin de constituer l'objet des spéculations ni de surenchère ni encore moins d'adjudication. «Le club des hommes libres n'est ni à vendre, ni à gager, ni à hypothéquer son avenir», dira un supporter. Ce dernier jure par tous les saints que «le club reviendra de droit aux Hamraoua et tel que voulu par les Hamraoua et non pas comme décidé par Mehiaoui et consorts.» La marche de jeudi est un prélude vers d'autres actions de rue et dans lesquelles les Hamraoua mettent la pression sur les pouvoirs publics en vue d'accélérer le processus de l'intervention de l'Etat en mettant en place une société nationale. En fait, ces actions ont, dans le passé, été porteuses, notamment à l'époque de la gestion de Belhadj, dit Baba. Celui-ci a été évincé par la pression populaire après près d'une dizaine de marches organisée durant la saison 2018-2019. Il aura fallu l'intervention de la wilaya d'Oran en installant Si Tahar Cherif El Ouezzani. Le même scénario se répète à moins d'un mois qui a suivi la mise en place du nouveau conseil d'administration, guidé par Tayeb Mehiaoui. Il comporte tous les noms des responsables honnis par les Hamraoua, d'où leur colère, malgré la promesse faite par ces derniers quant à remettre le club entre les mains d'une société nationale et tel qu'ambitionné par ces milliers de supporters. Ces derniers n'y croient plus. «L'ère des discours démagogiques, des paroles en l'air et des promesses sans lendemain est finie», tance un supporter. «Nous en avons ras-le-bol du statu quo, le MCO est un club d'élite, qui mérite une administration d'élite et élitiste n'ayant de but que de raffermir le sport et non pas les intérêts personnels», dit-on encore.