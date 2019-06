Existe-t-il une relation entre CAN 2019 et immigration clandestine ? Les autorités égyptiennes ont vite fait de trouver le lien entre les deux choses. Leur cible privilégiée, les Guinéens, qu’elles soupçonnent de vouloir profiter de leur venue au pays des Pharaons à la faveur de la CAN pour rester sur place après la compétition et en profiter pour rallier l’Europe. Ce pays aurait une très mauvaise réputation chez les Egyptiens en ce qui concerne l’immigration clandestine. Les passeports des supporters sont donc scannés à chaque match. « Ils scannent le passeport de chaque supporter pour le problème d’immigration. Ils disent que les Guinéens sont venus pour traverser, c’est pourquoi ils scannent les passeports pour empêcher les supporters de rester après la CAN. Selon l’ex -ministre Isto Keira, ils font ça parce que la Guinée n’a pas une bonne réputation en Egypte », a indiqué l’envoyé spécial en Egypte du média 224 Infos.