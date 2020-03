Tous les tournois du circuit mondial de judo sont annulés jusqu’au 30 avril en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé lundi la Fédération internationale de judo (IJF). « Le Comité exécutif de l’IJF a décidé en urgence d’annuler avec effet immédiat toutes les compétitions du calendrier de l’IJF jusqu’au 30 avril 2020. Cela comprend le Grand Slam d’Ekaterinbourg en Russie et le Grand Prix de Tbilissi et d’Antalya », précise l’instance mondiale de la discipline dans un communiqué. Le tournoi de Rabat, programmé le week-end dernier, n’avait déjà pu se disputer sur décision des autorités marocaines. Ces annulations en série chamboulent la course à la qualification olympique qui court jusque fin mai.