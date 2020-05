Malgré le confinement imposé par la propagation du coronavirus, les travaux des sous-commissions relevant de la commission ad-hoc de la FAF, chargées de la révision de statuts et règlements, ont bien avancé. «Par visioconférence ou en réunions tenues en observant les gestes barrières et règles de distanciation, les différentes sous-commissions n'ont pas lésiné sur les efforts pour accomplir leurs missions en réponse aux exigences de l'heure et futures du football national, à l'image des statuts et du Code de discipline», a indiqué la FAF dans un communiqué. Ces sous-commissions, rappelle l'Instance fédérale, sont chapeautées par le secrétaire général adjoint, Réda Ghezzal. Il s'agit, rappelle-t-on encore, de la sous-commission chargée de la révision des statuts, celle chargée des amendements du code de discipline, celle chargée du règlement des championnats des jeunes et, enfin, celle chargée du règlement des footballs professionnel et amateur.