Les travaux de réaménagement du stade du 20-Août 1955 d'Alger sont à pied d'oeuvre, notamment les vestiaires, la couverture de gradins et du terrain, et l'éclairage. La société en charge de ces travaux a accéléré la cadence pour équiper ce «vieux» stade, avant le coup d'envoi de la nouvelle saison de football 2020-2021, prévu le 20 novembre. La structure sportive a été dotée de nouveaux équipements dans le but d'améliorer les volets organisationnel et sécuritaire, avec le renforcement du réseau électrique et le réaménagement d'autres structures, l'habilitant à accueillir les rencontres au double plan national et continental. Les travaux de réaménagement lancés en septembre dernier, se sont déroulés en deux étapes: la première concerne les vestiaires, les toilettes, le tunnel d'accès au stade et la couverture des gradins. La deuxième étape dont le lancement est prévu dès l'approbation de l'Organisme national de contrôle technique de construction (CTC) des premiers travaux, sera amorcée par la réparation de l'éclairage du stade. Ces travaux ont coûté au Trésor public, une enveloppe budgétaire de l'ordre de 30 milliards de centimes (300 millions de dinars). Dans une déclaration à l'APS, le chef de service investissement au MJS, Hakim Mokhtari, a dit: «Actuellement, nous sommes en train de réaliser le premier lot, après la validation par l'Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC) nous allons entamer le deuxième lot des travaux d'éclairage. Ces travaux concerneront le terrain qui sera couvert en gazon naturel de la 5ème génération.» Concernant l'éclairage, «un nouveau système d'éclairage conforme aux normes internationales sera mis en place (des poteaux en béton de 37 mètres dotés de 46 projecteurs résistants et adaptés au mauvais temps), outre un générateur électrique d'une capacité de 630 kilovolts et d'un groupe électrogène». La DJS compte également installer un nouveau système de surveillance au niveau de l'entrée et de la sortie du stade et un autre de numérotation des sièges des supporters. Il sera procédé également à l'aménagement des tribunes nord et le plafond de la première tribune endommagée à cause de la chute d'un poteau électrique, il y a quelques mois, en attendant la prise en charge des autres tribunes. Le périmètre du stade bénéficiera également de travaux d'aménagement, à savoir la réhabilitation et le revêtement du stade de basket. Il est attendu, en outre, la soumission à l'approbation de la couverture de la piscine adjacente au stade.