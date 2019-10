Le président de la

JS Kabylie, Chérif Mellal, fait de la construction d’un centre de formation une de ses priorités durant son mandat à la tête des Jaune et Vert. Et voilà que les bonnes nouvelles se suivent dans ce sillage, puisque nous avons appris, hier, que la direction du club phare de la Kabylie a obtenu le permis de construire de la part des ser-

vices compétents. Les travaux de réalisation de ce centre, implanté au niveau de la localité de Oued Aïssi, seront entamés « très bientôt ».

Mellal devrait lancer, au début de la semaine prochaine, les négociations et réunions de travail avec les bailleurs de fonds, afin de passer la vitesse supérieure et fournir ce projet dans les meilleurs délais. Le chairman kabyle a indiqué, moult fois, que la JSK doit compter, comme elle le faisait par le passé, sur les jeunes du cru, « là où il y a un talent inouï ». Par ailleurs, le patron de la JSK est à la recherche de nouveaux sponsors pour s’assurer de nouvelles ressources financières qui lui permettent d’éponger les dettes.

Il sait pertinemment que ce dossier des dettes est une bombe à retardement, qu’il doit clore dans les meilleurs délais.

Des promesses lui ont été faites par des entreprises des localités de Tizi Ouzou, mais jusqu’à l’heure, la concrétisation n’a pas encore eu lieu. Mellal veut – et doit – accélérer ce dossier d’autant plus que l’on s’accorde à dire que dans un club de football, « l’argent est le nerf de la guerre ». Sur un autre sillage, le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou sera doté d’une nouvelle pelouse en gazon synthétique de dernière génération. Chose qui permettra à l’équipe drivée par le Français Hubert Vélud d’y recevoir ses adversaires en Champions League africaine. Une compétition, dans sa phase des poules, qui reprendra service à la fin du mois de novembre. S’agissant de l’actualité de l’équipe et de l’effectif, l’attaquant kenyan, Masud Juma, est rentré en Algérie, après quelques jours passés dans son pays pour renouveler son permis de travail. Juma a profité de cette période pour soigner sa blessure, qui l’a privé des dernières rencontres des siens. Si sur le plan médical, cette blessure fait partie du passé, il n’en demeure pas moins que le joueur accuse encore du retard sur le plan physique.

Le préparateur physique lui a prescrit un programme spécial de travail que le joueur doit suivre à la lettre s’il veut retrouver, comme le souhaite son entraîneur, le chemin de la compétition dans les meilleurs délais. Par contre, l’attaquant Massinissa Tafni, absent hier, face à l’AS Aïn M’lila, dans le cadre de la 9e journée du championnat de Ligue 1, souffrant d’une élongation à la cuisse, est aussi incertain pour le match face l’USMBA, le 4 novembre prochain, en mise à jour du calendrier.