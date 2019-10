Les travaux de réaménagement du terrain du stade du 20-Août et sa couverture en gazon artificiel de 6e génération touchent à leur fin, en attendant sa réouverture aux entraînements de l’équipe du CRB. C’est ce qui ressort des propos du directeur général de l’Asrout, Aiter Saâdoune, interrogé par l’APS. Une enveloppe financière de 6 milliards de centimes avait été allouée aux différents travaux concernant le stade. L’opération de renouvellement du terrain dudit stade a été lancée le 28 août dernier avec l’appui de la wilaya, a-t-il précisé, qualifiant de « remarquable » l’état d’avancement des travaux, après l’installation de 3 équipes formées des agents de l’Etablissement, travaillant avec un système de permanence pour parachever les travaux qui duraient auparavant plus de 3 mois. « Parallèlement à la rénovation de la pelouse (en gazon synthétique) de 6e génération (un produit local qui sera agréé par la FIFA prochainement, le stade du 20-Août sera concerné par une opération réaménagement touchant nombre de structures gérées par la commune et la DJS dont les tribunes, la billetterie, les vestiaires, les sanitaires et l’éclairage », a-t-il indiqué.