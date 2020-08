Le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui devait trancher dans l'affaire du derby USMA-MCA mardi dernier, a annoncé finalement avoir décidé de reporter son verdict à une date ultérieure, au grand dam de la direction usmiste, ayant indiqué dans un communiqué «ne pas comprendre les raisons» qui ont pu motiver cet énième ajournement. En effet, le TAS devait rendre son verdict, il y a plusieurs semaines déjà, mais à chaque fois, il se contente d'annoncer le renvoi de sa décision à une date ultérieure, ce qui à l'usure a fini par agacer la direction des Rouge et Noir. «Le Tribunal arbitral du sport devait trancher l'affaire de la rencontre USMA-MCA ce 18 août 2020, mais encore une fois, il a reporté sa décision. Un nouveau report qui n'est pas sans susciter des interrogations au sein de la famille usmiste», a commencé par indiquer la direction du club de Soustara dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

«Notre inquiétude provient du fait que des bruits ont laissé entendre que cet énième report a été décidé après l'intervention de certaines parties auprès de TAS, pour demander à ce que l'affaire soit classée sans suite, du fait que le Championnat national est terminé. Il paraîtrait également que la parole de Monsieur X ne doit pas être décrédibilisée dans cette affaire. Or, pour l'USMA, qui s'est lancée dans cette bataille juridique avec la ferme intention de récupérer les trois points qui lui ont été défalqués, le championnat ne sera pas considéré comme terminé tant que le verdict du TAS ne sera pas rendu, même en sa défaveur», a poursuivi la direction usmiste.

En effet, pour l'USMA, «la saison sportive 2019-2020 ne sera réellement terminée que lorsque le TAS se sera prononcé sur ce litige, comme cela a été rappelé dans la correspondance adressée à la Fédération algérienne de football (FAF), le 2 août courant, après l'annonce de l'arrêt du championnat». L'USMA avait boycotté son derby contre le MCA en raison de sa programmation pendant une date FIFA, alors que son effectif était amoindri par l'absence de plusieurs joueurs, retenus en sélection nationale militaire, ou avec les sélections de leurs pays, comme cela a été le cas de l'attaquant international libyen, Muaïd Ellafi.

Convaincue de la justesse de son action, l'USMA compte poursuivre la revendication de ses droits. «Aussi, nous souhaitons que le TAS, qui a eu à traiter par le passé des litiges similaires, clôt ce dossier par un verdict juste et impartial», a-t-elle conclu.

R. S.