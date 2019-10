Le derby algérois mettant aux prises le MC Alger à l’USM Alger, comptant pour la mise à jour de la 4e journée du championnat de Ligue 1, aura lieu le 12 octobre à 17h45 au stade du 5-Juillet, selon la LFP. Cependant, la direction de l’USMA refuse de jouer cette rencontre à cette date, arguant cela par le fait que son international libyen, Ellafi, sera retenu avec la sélection de son pays pour un match face au Maroc. Les Usmistes estiment qu’il est de leur droit de refuser cette programmation, d’autant plus que dans les règlements généraux de la FAF, il est clairement mentionné que les matchs du championnat des Ligues 1 et 2 ne se joueront pas aux dates FIFA. Trois autres matches en retard ont été également programmés le 12 octobre prochain. Il s’agit des rencontres JS Saoura - Paradou AC, ASO Chlef - JS Kabylie et CR Belouizdad - US Biskra. Par ailleurs, la 8e journée du championnat de Ligue 1 aura lieu dans sa totalité, le 23 octobre.