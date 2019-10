La direction de l’USM Alger a maintenu, mardi, sa position de ne pas jouer le derby de la capitale face au MC Alger, prévu samedi 12 octobre au stade olympique du 5-Juillet (17h45), a appris l’APS auprès de la direction du club. La direction du club qui a saisi, lundi dernier, la Ligue de football professionnel pour le report de cette rencontre « n’a reçu aucune réponse officielle de la LFP pour le moment », précise-t-on de la même source. Le champion d’Algérie sortant a justifié sa demande de report par le fait que ce derby est programmé en pleine date FIFA, se basant dans sa requête sur l’article 29 des règlements généraux de la compétition de la Ligue 1 saison 2019-2020. Le club de Soustara a également déploré l’absence de six joueurs internationaux, retenus actuellement dans différentes sélections nationales. Il s’agit du gardien de but Sifour, Hamra, Khemaïssia, Benhamouda et Belarbi, retenus en sélection militaire, ainsi que le Libyen Muaid Ellafi, appelé lui aussi en Equipe nationale de son pays. Rappelons que ce derby algérois entre dans le cadre de la mise à jour de la 4e journée du championnat de Ligue 1.