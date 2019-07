Vendredi dernier, les responsables de cette ville ont tenu à lui rendre hommage après le sacre avec l’EN algérienne lors de la dernière édition de la CAN. Le «Capitano» a reçu la médaille de la ville des mains de Patrick Haddad, le maire PS de la commune, lors d’une petite cérémonie intimiste. Un geste qui a rendu Mahrez « ému ». « C’est une grande fierté de recevoir cette médaille, j’y ai passé une grande partie de ma vie, cela me touche énormément », a-t-il réagi, tout comme sa mère, Halima. Cette dernière a déclaré : « C’est beau qu’il reçoive la médaille. J’ai passé ma vie ici. J’ai fêté la victoire avec mes copines d’ici.» Dans ces moments de liesse, Riyad n’a pas oublié son défunt père, Ahmed, et a tenu à lui rendre hommage. « Mon père me prenait souvent avec lui en vacances en Algérie, je me sentais depuis plus algérien, et ça me tenait à cœur de porter le maillot de l’Algérie. Je suis très content d’avoir exaucé ce rêve », déclare-t-il avec grande fierté.

À l’issue de la cérémonie, Mahrez s’est confié à L’Equipe en revenant sur ce triomphe continental. Il compare ce trophée à celui de la Premier League, il y a de cela 3 ans, avec Manchester City. «Il y a des moments comme ça dans le football, ça ne s’explique même pas. C’est comme avec Leicester, il y a 3 ans, quand on a gagné le titre. On sentait vraiment qu’il ne pouvait rien nous arriver. Là, j’ai ressenti exactement la même chose. Avec tout ce qui nous poussait autour, on avait une super équipe, un super entraîneur... Tout était réuni.» Et ce sacre a une saveur particulière pour l’ancien Havrais, du fait qu’il est le capitaine

de cette équipe. «Inconsciemment, ce rôle de capitaine m’a aidé, c’est sûr. Avec le brassard, je sens que j’ai plus de responsabilités, mais ça ne reste qu’un bout de tissu. Être un leader, en fait, ça va au-delà du brassard ». Il a pu, dit-il, mesurer tout le bonheur qu’il a pu procurer à ses compatriotes à travers, notamment son coup franc victorieux, contre le Nigeria en quarts de finale. « J’ai reçu énormément de vidéos de célébrations après ça. Il y en a une en Algérie : une rue déserte, silencieuse. Et dès que je marque, tout le monde sort de partout, ça explose, la rue se remplit d’un seul coup, tout le monde s’embrasse. C’est merveilleux de voir ça, ce sont des instants vraiment magiques, qui font du bien », raconte-t-il. Et dans ce sacre, Mahrez n’oublie pas l’apport de Djamel Belmadi, le sélectionneur qui a métamorphosé cette équipe en l’espace de 11 mois : « Sur le bord du terrain, il se donne autant que nous, c’est le douzième joueur. Il nous parle beaucoup, «reviens !», «serre ici !» Il vit le truc à fond. C’est magnifique. Il nous a redonné les valeurs et l’état d’esprit dont on avait besoin. Plus que du talent, il fallait être une équipe, et Djamel a su faire de l’Algérie une équipe. Tout le mérite lui revient ». Actuellement, et avec les rumeurs qui concerne l’avenir de Belmadi, Mahrez a admis que c’est le grand flou, mais qu’avec ses coéquipiers il est prêt à respecter la décision du coach : «On en a discuté entre joueurs. Par rapport à ce qu’il se passe, c’est lui qui prendra sa décision et on la respectera.»

Par ailleurs, le Citizen est revenu sur plusieurs autres sujets d’actualités, notamment ceux liés « aux horreurs que certains racontent dès qu’il s’agit de l’Algérie ». Il s’agit surtout des deux prises de position récentes du joueur sur les réseaux sociaux, d’abord en réponse à un élu RN, puis au maire de Béziers, Robert Ménard, qui ont pointé du doigt les supporters algériens vivant en France. « Je l’ai fait sur le moment parce que je sentais qu’il fallait le faire. Bon, ça a fait un gros buzz. Mais c’est tout, on va s’arrêter à Mahrez le footballeur, je pense que c’est là où je suis le plus légitime, je ne fais pas de politique. Il fallait lancer un message, il fallait vraiment le faire, mais soft », a-t-il expliqué. Et d’ajouter : «Ça ne sert à rien de mettre de l’huile sur le feu, d’attiser la haine. Il faut se mettre au-dessus d’eux, il n’y a pas les Algériens d’un côté, les Français de l’autre... On est tous ensemble. C’est pour ça que je tweetais les deux drapeaux. Je joue pour l’Algérie, mais je suis né et j’ai grandi en France. » Mahrez, qui refuse de devenir une icône, enchaîne : « Ce que j’essaye de transmettre, c’est juste qu’il faut toujours rester simple, avec humilité. Je ne vaux pas plus qu’un autre parce que je joue à Manchester City. J’ai ces valeurs-là depuis que je suis tout petit.»

Autre polémique, celle de son accusation d’avoir ignoré le Premier ministre égyptien, Samir Sabri, lors de la remise des médailles après la finale de la CAN-2019. Beaucoup de choses ont été dites dans ce sujet et la presse égyptienne l’a traité de tous les noms d’oiseaux. Sur ce point, l’international algérien s’est dit « surpris » de tout ce qui a été rapporté. « J’ai voulu aller le saluer, je ne savais pas que c’était le Premier ministre égyptien et on m’a appelé pour prendre la Coupe, donc je me suis retourné. Ce n’était pas voulu, je n’ai aucun problème avec les Égyptiens. Je les laisse polémiquer, ce n’était vraiment pas voulu », a-t-il fait savoir. Notons que l’international algérien a reçu un soutien de taille ces derniers jours. Il s’agit du ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports Ashraf Sobhy, qui a affirmé que l’acte de Mahrez «n’a pas été délibéré».