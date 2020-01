Ernesto Valverde n’a pas survécu à l’élimination du FC Barcelone en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Après cet énième échec, le technicien espagnol a été remercié par sa direction. Alors que Xavi était attendu, les Blaugranas ont désigné Quique Setien comme le successeur de Valverde. Aujourd’hui au Qatar, Xavi s’est exprimé sur son retour avorté au Barça. En conférence de presse, l’ancien meneur des Culés a confirmé avoir reçu une offre de son ancien club. « Oui, j’ai reçu une offre de Barcelone en présence d’Abidal et du directeur sportif Oscar Grau, mais je n’ai pas accepté cette offre », a d’abord avoué le Champion du monde espagnol. Xavi estime qu’« il est trop tôt » pour lui de prendre en main une équipe comme le Barça. L’ancien numéro 6 blaugrana entraîne depuis moins d’un an. Il est le coach d’Al Sadd depuis l’été dernier. Ses débuts sont plutôt réussis jusqu’ici avec le club qatari. Actuel troisième du championnat, Al Sadd disputait également la finale de la coupe du Qatar, hier, contre Lekhwiya, le leader de la Qatar Stars League. L’occasion était pour l’Espagnol de remporter son premier titre sur le banc d’une équipe. Si Xavi était présenté comme le successeur de Valverde, le coach d’Al Sadd est aussi associé au PSG. Le 10 Sport révélait il y a quelques jours que l’ancien barcelonais est aussi intéressé par un challenge à Paris. D’après le média, la direction parisienne voudrait faire venir le jeune entraîneur et son ancien mentor Pep Guardiola en cas de départ de Thomas Tuchel. L’Allemand est sous contrat jusqu’en 2021.