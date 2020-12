Après un suspense qui a duré depuis le 4 décembre dernier et l'intervention de la CAF, suite à la requête des Béninois, le match entre le MC Alger et l'équipe béninoise des Buffles du Borgou comptant pour le tour préliminaire retour de la Ligue des champions d'Afrique de football se déroulera finalement, aujourd'hui, à 20h45 au stade du 5-Juillet (Alger). En effet, le club béninois n'avait pas effectué le déplacement à Alger pour affronter le MCA, le 4 décembre dernier, au stade du 5-Juillet, arguant «l'absence de vols suite à la fermeture de l'espace aérien en Algérie en raison de la pandémie de coronavirus».

Les responsables béninois ont saisi la CAF pour reporter le match.Ainsi, la CAF a décidé de programmer de nouveau le match en fixant ce match retour décisif pour aujourd'hui.

C'est alors que la direction du MCA a envoyé à son homologue béninoise deux plans de vol, via Casablanca, pour pouvoir rejoindre Alger, avec départ du Bénin le 17 ou le 19 décembre.

«Je n'ai pas encore compris l'attitude des Béninois, qui n'ont pas daigné nous transmettre la moindre information sur leur plan de vol, dont l'heure de l'arrivée. La CAF est également responsable de cette cacophonie», a affirmé à l'APS le président du conseil d'administration du «Doyen», Abdenacer Almas.

«Aux dernières nouvelles, l'arrivée des Béninois à Alger est prévue pour hier, alors que le match a été fixé pour aujourd'hui, stade du décembre au 5-Juillet. Mais jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse, nous n'avons aucune confirmation officielle des Buffles, ni encore moins de la CAF (Confédération africaine de football).

Nous savons juste que l'instance continentale a choisi le même arbitre égyptien (Mahmoud Zakaria Elbina, ndlr), désigné initialement», a précisé Abdenacer Almas.

La confirmation de ce match est donc venue de la part de l'entraîneur des Buffles, Sannou Dramane.

En effet, le technicien camerounais qui drive les Buffles a affirmé que «je viens tout juste de parler avec mon président. C'est officiel, on va jouer le match retour à Alger. On va arriver à Alger (vendredi Ndlr)».

Le coach des Buffles déclare, par la suite que «jouer à 20h45 en hiver, c'est de la folie de jouer à cette heure-ci, mais c'est de bonne guerre. Nous allons tout donner pour réussir notre match».

Aux dernières nouvelles, blessés lors du match aller, Émilien Soton et Djalilou Ouorou ont été récupérés par le staff technique du club et c'est donc avec un effectif au complet que les Buffles vont affronter le Mouloudia Club d'Alger aujourd'hui. À rappeler que lors de la première manche disputée à Porto-Novo, le Mouloudia a réussi à tenir en échec les Béninois (1-1).

Pour le coach du MC Alger, Nabil Neghiz, il déclare que «j'ai demandé à mes joueurs de tuer le match en première période...». Cette phrase indique la détermination des Vert et Rouge d'en finir au plus tôt avec cette équipe béninoise qui n'a pas été bien «sportive» jusque-là...

Enfin à rappeler également que le vainqueur de cette double confrontation affrontera au premier tour les Tunisiens du CS Sfaxien qui avaient éliminé Mlandege FC de Zanzibar. La première manche, prévue initialement les 22-23 décembre, se jouera ultérieurement alors que le match retour est fixé aux

5-6 janvier.

Le second représentant algérien en Ligue des champions de la CAF, le CR Belouizdad, est qualifié pour le premier tour de la prestigieuse compétition africaine. Il affrontera les Kényans de Gor Mahia le 23 décembre au stade du 5-Juillet (Alger) au match aller. La manche retour aura lieu le 5 ou 6 janvier 2021 à Nairobi.