L’entraîneur de la sélection féminine algérienne de football des U21, Ahmed Laribi, a assuré que la « force de caractère et l’engagement » de ses joueuses ont été les clés de la victoire de son équipe devant l’Egypte (3-0), en match comptant pour la première journée du tournoi de l’UNAF, disputé dimanche à Dar El-Beïda (Alger). « La mission n’était pas facile face à l’Egypte. Nous appréhendions notre entrée en lice dans le tournoi, mais les joueuses ont montré de la force de caractère et de l’engagement sur le terrain qui nous a permis de gagner. Cette victoire est encourageante pour la suite du tournoi», a déclaré Laribi. « Nous avons réussi à inscrire deux buts en première mi-temps, ce qui nous a mis en confiance pour la suite du match. En deuxième mi-temps nous avons géré notre avance après la transformation du penalty en gardant nos cages inviolées », a-t-il ajouté. Dans un match à sens unique, les Algériennes ont ouvert le score dès la 5e minute par l’intermédiaire de Ghada Ghennouche, sur une frappe surpuissante à l’entrée de la surface de réparation, avant que Khouloud Ournani, n’aggrave la marque à la 21e minute sur une passe de Aïcha Hamideche. En deuxième mi-temps, les protégées de Laribi ont continué à monopoliser le ballon, réussissant à provoquer un penalty transformé par Nassima Bekhti, à la 55e minute. Par la suite les Algériennes ont gardé leur avance au tableau d’affichage et l’emportent sur le sur le score de (3-0). De son côté, l’entraîneur de la sélection égyptienne, Hocine Abdellatif, a estimé que l’Algérie mérite cette victoire vu le niveau des Algériennes sur le terrain. « Félicitations à l’équipe algérienne pour cette victoire. Nous avons abordé ce tournoi avec une nouvelle équipe qui a commencé le travail depuis deux mois seulement, vu que le football féminin en Egypte a été en arrêt pendant trois ans», a-t-il indiqué. La sélection algérienne jouera son deuxième match jeudi (14h) face au Maroc avant de conclure face à la Tanzanie, samedi (14h). Le tournoi féminin de l’UNAF se joue en formule de mini-championnat, avec l’établissement d’un classement, essentiellement entre les 3 équipes de la zone (Algérie, Maroc, Egypte).