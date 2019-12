L’entraîneur de la sélection féminine algérienne de football des U21, Ahmed Laribi, a estimé samedi que le tournoi de l’UNAF remporté par les Algériennes a été une phase préparatoire bénéfique en prévision du 1er tour des qualifications pour la Coupe du monde (U20) devant être conjointement organisée par le Panama et le Costa Rica en août 2020. « Je suis aux commandes de cette équipe depuis moins d’un mois et c’est pourquoi j’estime que ce tournoi a été bénéfique et positif pour mon équipe. Nous avons pu relever plusieurs points positifs et nous continuerons la préparation pour nous déplacer avec la meilleure équipe possible au Soudan et réaliser si Dieu le veut un résultat positif », a indiqué Laribi. Avant de battre la Tanzanie (3-0), les Algériennes s’étaient imposées devant l’Egypte (3-0), avant de faire match nul face au Maroc (0-0). Evoquant le niveau technique général du tournoi, le technicien algérien a dit avoir vu « un niveau technique et tactique acceptable ». « Je suis satisfait des résultats réalisés, notamment au vu de la courte durée de préparation depuis que je suis à la tête de l’équipe. On a travaillé avec les joueuses le côté tactique, le développement de l’attaque et de notre défense », a-t-il ajouté. Et de conclure : « C’est encourageant pour le devenir de ces filles qui peuvent devenir les joueuses de l’équipe A pour peu qu’elles continuent à travailler sérieusement ». Pour sa part, le directeur technique national (DTN), Ameur Chafik, a estimé que « les joueuses de l’EN se sont familiarisées avec le travail du nouveau staff technique qui a opéré des changements positifs en peu de temps ». Les récents changements au niveau des staffs techniques interviennent dans le cadre de la « stratégie de la DT pour la préparation d’une équipe respectable qui puisse représenter l’Algérie à l’échelle internationale », a indiqué le DTN, pour qui le tournoi de l’UNAF a été une réussite, en ce sens, a-t-il dit, qu’il a permis d’évaluer l’entraîneur en prévision de la confrontation contre le Sud Soudan. « Nous sommes satisfaits quant à l’avenir de ces joueuses qui pourront prétendre, à moyen terme, à des sélections en équipe A à côté de joueuses professionnelles évoluant en Europe », a-t-il conclu. La sélection féminine algérienne des U21 se déplacera les 17,18 et 19 janvier prochain pour jouer avec le Sud Soudan (aller) et disputer une semaine après le match retour à Alger.

R. S.